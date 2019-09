Heidelberg. (RNZ/man) Wegen Bauarbeiten in der Marstallstraße werden am Montag, 9. September, mehrere Buslinien in der Heidelberger Altstadt umgeleitet. Laut der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH sind davon folgende Linien betroffen: 30, 31, 32, 33 sowie der Moonliner M2. Die Umleitung beginnt um 10 Uhr und endet mit Betriebsschluss. Die Änderungen im Überblick:

> Linie 30: Die Busse der Linie 30 in Richtung Max-Planck-Institut für Astronomie werden zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Peterskirche über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Die Haltestelle Universitätsplatz entfällt.

> Linien 31 und 32: In Richtung Universitätsplatz fahren die Busse der Linien 31 und 32 ab 10 Uhr ab dem Kongresshaus über die Haltestelle Marstallstraße der Linie 35 sowie die Stationen Alte Brücke, Neckarmünzplatz, Herrenmühle und den Schlossbergtunnel zur Haltestelle Peterskirche. Danach geht es weiter auf dem regulären Weg ins Neuenheimer Feld. Die Haltestelle Universitätsplatz entfällt.

> Linie 33: Die Busse der Linie 33 in Richtung Emmertsgrund fahren ab 10 Uhr zwischen dem S-Bahnhof Altstadt und der Peterskirche über die Haltestelle Herrenmühle und den Schlossbergtunnel. Ab der Peterskirche verkehren die Busse weiter auf dem regulären Weg. Die Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße und Universitätsplatz entfallen.

> M2: In Richtung Wieblingen wird der Moonliner 2 zwischen den Haltestellen Kongresshaus und Peterskirche über die Haltestellen Marstallstraße der Linie 35, Alte Brücke, Neckarmünzplatz, Herrenmühle und den Schlossbergtunnel umgeleitet. Ab der Peterskirche geht es weiter auf dem regulären Weg. Die Haltestelle Universitätsplatz entfällt.