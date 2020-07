Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die "Patria", mehr als zehn Jahre lang Restaurantschiff des Boutique-Hotels "Heidelberg Suites", ist wieder auf dem Neckar eingetroffen – und hat sich verwandelt. Einen neuen Stil und moderne Ideen von Gastfreundschaft und Barbetrieb setzen die Besitzer Christine und Peter Hütter darin um. Die große Bar und die kleinen Sitzgruppen und Räumlichkeiten bieten Platz für den "Apéro cena" mit kleinen, leckeren Gerichten und kultivierten Bargetränken. Es gibt Raum für Lesungen und Kunst, schöne Begegnungen und natürlich für private Veranstaltungen.

Jede Generation soll sich auf der "Patria" wohlfühlen, wünscht sich Christine Hütter, und vor allem will sie der kreativen Szene einen Hotspot bieten. Die Designerin, die seit vielen Jahren in Italien lebt, hat dem Schiff ein bisschen italienisches Lebensgefühl verliehen. Schon der elegante maritime Look der früheren "Patria" stammte von ihr. Flotter und jünger wurde das Ambiente jetzt bei der Umgestaltung. Dazu lehnte sich Christine Hütter an den Bauhaus-Stil an, der vor hundert Jahren moderne Bauten und Kultur verband und bis heute nachhallt.

Die klaren Linien finden sich an vielen Details auf dem Schiff, bei den Farben verbindet sie das Rot der Heidelberger Sandsteinmauern mit ein bisschen himmlischem Blau und einem schönen Grün. "Das ist im Moment meine Lieblingsfarbe", sagt Christine Hütter. Es steht für sie für Deutschland mit seinen Wäldern und Gärten. Diese Farbe der Natur hat die Wahl-Italienerin genossen, seit sie kurz vor dem Corona-Lockdown ausreiste. "Hier in Deutschland waren wir gegenüber Italien ja privilegiert", findet sie, "ich konnte nach draußen, ich konnte joggen gehen . . ."

Dunkle Graffiti haben außen das gewohnte Beige verdrängt. An den Innenwänden der "Patria" findet sich viel Kunst in Lithografien und Ölgemälden, Picasso, Mondrian und Modigliani fallen den Gästen dazu ein. Für Ausstellungen zeitgenössischer Werke würde Christine Hütter weiteren Platz finden, etwa vor den neuen Fenstern. 20 Personen passen in den Bar-Raum, zehn in den Private Dining Room, im Heck gibt es auch noch eine Raucher-Lounge. Eine neue Klimaanlage sorgt überall für frische Luft. Während der Umbauphase der "Patria" hat die Designerin ihr Konzept immer wieder an die neuen Vorschriften für Restaurants in Zeiten des Coronavirus angepasst.

Hinter der Bar steht ein Heidelberger Experte für außergewöhnliche Drinks: Amando Ortiz, der mit seinem Gin-Cocktail vor zwei Jahren Landesmeister wurde und zur Zeit als Vizepräsident der German Bartenders Guild agiert. Für die Snacks auf dem Schiff, das donnerstags, freitags und samstags ab 17 Uhr geöffnet ist, holt sich Peter Hütter verschiedene Köche der Region, sodass immer wieder ein neues Geschmackserlebnis möglich ist. Zweimal im Monat startet um 10 Uhr auch ein sonntäglicher Brunch, derzeit wird er von den Köchen des Heidelberger Cafés "Nomad" zubereitet.

Info: Die "Patria" liegt auf der Nordseite des Neckars bei der Alten Brücke. Geöffnet ist Donnerstag bis Samstag ab 17 Uhr; Fahrt 18.30 Uhr (30 Minuten Rundfahrt), Zusteigemöglichkeit 19.30 Uhr. Geschäftsführerin der "Patria" ist Elodie Hörz. Telefon: 06221 / 655.650.