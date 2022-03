Von Hannes Huß

Heidelberg. Das Nachbarschaftsbüro Bergheim plant einen "Gemeinschaftsgarten für Bergheim-West" auf der Ochsenkopfwiese. Rund 60 Anwohner und Interessierte aus Bergheim und Wieblingen folgten der Einladung des Quartiersmanagements am Samstag und tauschten sich in entspannter Atmosphäre und bei bestem Wetter über Ideen für das Projekt aus.

Die Projektkoordinatoren Delia Mackert vom Nachbarschaftsbüro und Sebastian Bissinger stellten zu Beginn ihre Ideen vor: Der Garten wird gegenüber der Ochsenkopfwiese auf dem Areal der ehemaligen Kleingärten am Schwarzen Weg errichtet und soll ein grüner Lern- und Begegnungsort für die Nachbarschaft werden.

Die Fläche wird von der Stadt Heidelberg zur Zwischennutzung im Rahmen der Quartiersarbeit zur Verfügung gestellt. Anschließend konnten die Besucher an mehreren Stationen ihre Erwartungen, Nutzungsideen und Wünschen für den Garten einbringen.

Heidelberger Ochsenkopfwiese: Rückkehr der Schrebergärten? Kamera, Interview und Produktion: Reinhard Lask

"Hier soll es mindestens fünf Schaukeln geben", forderte etwa die kleine Iona. Mackert kann ihr das leider nicht versprechen: "Wir müssen erstmal schauen, ob der Baum das aushält." Und vorher gibt es noch viel zu tun: Die dicken Wurzeln der Brombeersträucher machen das Gartengelände unbegehbar. Für den Aufbau und Erhalt des Gartens werden neben Menschen, die Lust auf eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit und Begegnung im Quartier haben, auch erfahrene Hobbygärtner gesucht.

Jetzt geht es erst einmal darum, Projekte anzustoßen und Begeisterung zu wecken, meint Bissinger. Das hat schon funktioniert: Grünen-Stadtrat Nicola Lutzmann freut sich auf die Kooperationsmöglichkeiten für die Akademie für Ältere und auch Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez von der Christus-Luther-Markus-Gemeinde ist begeistert von der Idee.

Heidelberger Ochsenkopfwiese: Wie geht es weiter mit der Wiese? Redaktion und Produktion: Reinhard Lask

Die beiden Quartiersmanagerinnen Antonia Bugla und Franziska Ritter waren sehr zufrieden mit dem Fest: "Der Tag hat gezeigt, dass der Wunsch, sich auf der Wiese in Gemeinschaft aufzuhalten, unter der Bewohnerschaft besteht. Das heutige Zusammenkommen an diesem Standort in Bergheim West hat einen urbanen Charakter, wie man ihn sonst nur aus Städten wie Berlin kennt", so Ritter.

Info: Wer noch mitmachen möchte, meldet sich bei Delia Mackert per E-Mail an delia.mackert@hd-bergheim.de.