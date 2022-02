Heidelberg. (RNZ) Es ist die letzte, noch gänzlich unbeplante Konversionsfläche: der ehemalige Militärflughafen zwischen Bahnstadt, Pfaffengrund und Kirchheim, das "Airfield". Ideen für die Fläche gab es aber schon zuhauf. Die Grüne-Fraktion brachte das "Airfield" einst in die Diskussion um einen neuen Standort für den Betriebshof ein, auch das Ankunftszentrum für Flüchtlinge dorthin zu verlagern, war schon einmal im Gespräch. Zuletzt kam der Wunsch auf, das "Airfield" wenigstens befristet als Freiraum für Jugendliche freizugeben. Aus all diesen Ideen wurde allerdings nichts.

Allein der Vorschlag, den zuerst die SPD-Fraktion ins Spiel brachte, auf dem Militärflughafen einen Landwirtschaftspark zu errichten, steht derzeit noch im Raum. Doch wie steht es eigentlich um diesen Vorschlag? Und was sagen Landwirte, die die angrenzenden Felder rund ums "Airfield" bewirtschaften, und Bürgerinnen und Bürger, die in direkter Nähe leben, zu der Idee? Um diese und weitere Fragen zu klären, luden jetzt die Gemeinderatsfraktionen CDU, FDP und "Die Heidelberger" zu einer Begehung des einstigen Flughafens ein.

Mit dabei waren neben einigen Stadträten Landwirte, Vertreter der Stadtteilvereine Kirchheim und Pfaffengrund und Moritz Belles von der Internationalen Bauausstellung (IBA). Immerhin wurde die Idee eines Landwirtschaftsparks im Jahr 2014 zum IBA-Projekt, es bildete sich ein Akteursnetzwerk und an der Technischen Uni Berlin beschäftigten sich Studierende mit dem Thema.

2019 beschloss der Gemeinderat schließlich, dass die Verwaltung in Kooperation mit der IBA und unter Beteiligung der Bürgerschaft ein Konzept für den Landwirtschaftspark erarbeiten soll. Doch im Juli 2020 wurde dem Projekt vorerst ein Riegel vorgeschoben: Die Erarbeitung des sogenannten Prüfungs- und Planungsauftrages fiel den Sparmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie zum Opfer.

Bei der Begehung von CDU, FDP und den Heidelbergern wurde nun aber deutlich: Der Wunsch danach, dass das Projekt weiterverfolgt wird, ist groß. "Auf der Fläche können viele Ideen umgesetzt werden, aber sie müssen alle mit der Landwirtschaft und landwirtschaftlichen Nutzung des Umfeldes kompatibel sein", sagte etwa Jörn Fuchs, Vorsitzender des Stadtteilvereins Kirchheim. Und Landwirt Martin Pfisterer befand: "Das Airfield ist das Nadelöhr der für Bergheim und jetzt auch die Bahnstadt wichtigen Belüftungsschneise. Hier sollte eher rückgebaut als bebaut werden, damit der Luftaustausch zum städtischen Gebiet erhalten bleibt." Heinz Schmitt, Vorsitzender des Stadtteilvereins Pfaffengrund, gab die Wünsche der Pfaffengrunder wieder: "Wir wollen, dass auf dem Gelände eine bunte Mischung der Nutzung für Jung und Alt und der Landwirtschaft entsteht." Die Stadt müsse das aber beaufsichtigen, so Schmitt, damit keine "große Partymeile entsteht, wo jeder machen kann, was er will".

Die Idee des Landwirtschaftsparkes erklärte Bellers von der IBA: Nahrungsproduktion, Erholung und Naturschutz sollten dort zusammenfinden und der Landschaftsraum als Bildungsort erlebbar werden. Eine Nutzungsmischung wäre für die Fläche zwischen den Stadtteilen Kirchheim, Pfaffengrund und Bahnstadt ideal, so Bellers. "So könnte hier eine Kombination von vier Teilbereichen unterkommen: Freizeit, Natur, Landwirtschaft und auch ein Teil Ökonomie." Viele Landwirte erhoffen sich von der Idee mehr Wertschätzung und Verständnis für die Belange der Landwirtschaft. Die Fraktionen wollen sich nun dafür starkmachen, dass die Pläne wieder vorangebracht werden. Im Gemeinderat sollen entsprechende Anträge eingebracht werden.