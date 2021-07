Von Julia Schulte

Heidelberg. Supercomputer – das sind extrem schnelle Rechner mit hoher Rechenleistung, mit denen hauptsächlich Simulationen komplexer Zusammenhänge durchgeführt werden. Genau solche Simulationen sind Inhalt des internationalen Wettbewerbs "Student Cluster Competition", bei dem Studierende aus aller Welt im Bereich des Hochleistungsrechnens gegeneinander antreten. Das erfolgreichste deutsche Team waren in diesem Jahr die "Heidelbears" von der Universität Heidelberg, die den siebten Platz belegten.

Das Team setzt sich zusammen aus zwei Studentinnen und vier Studenten, die Scientific Computing, Mathematik und Physik studieren. Gecoacht wurden sie von Alexander Haller und Aksel Alpay, zwei HPC-Experten des Universitätsrechenzentrums. Holger Wünsche von den "Heidelbears" erklärt, worum genau es beim Hochleistungsrechnen geht: "Reale Probleme lösen, für die es eine massive Rechenleistung braucht und die zu komplex für reguläre PCs sind." Ein gängiges Beispiel seien Wettervorhersagen: Für diese müssten aus einer enormen Vielzahl an Daten Simulationen erstellt werden, die möglichst präzise und schnell sind. Zur Optimierung dieser Simulationen gilt es herauszufinden, wie die einzelnen Komponenten der Supercomputer bestmöglich zusammenarbeiten, wofür entsprechend komplexe Programmierungen notwendig sind. Auch bei der Entwicklung der Corona-Impfstoffe seien Supercomputer zum Einsatz gekommen, erklärt Alpay. Es wurde simuliert, wie das Virus funktioniert, um dann wiederum mögliche Lösungen zu modellieren. Das geht schneller als die direkte Herstellung im Labor – es können also Zeit und Geld eingespart werden.

Eines der weltweit größten Messe- und Kongressevents zum Hochleistungsrechnen – die "ISC High Performance" – findet jedes Jahr in Frankfurt statt. Ein Teil davon ist der Student Cluster Competition, der bereits das zweite Jahr in Folge online durchgeführt wurde. Während die Teilnehmer in normalen Jahren selbst einen kleinen Supercomputer bauen und diesen nutzen müssen, ist die Herausforderung im Onlineformat eine andere: Alle Teams erhielten vier Problemstellungen, für die sie dann innerhalb von drei Wochen die optimale Lösung finden mussten. Das Besondere: Die Studierenden durften in der Zeit die Supercomputer in Toronto und Singapur nutzen. In diesem Jahr mussten sie beispielsweise das Wetter für einen Tag im Jahr 2016 für die Region China und Ostchinesisches Meer bestimmen. Dazu bekamen sie sämtliche Daten zur Verfügung gestellt, mit denen sie ein möglichst präzises Modell simulierten, das anhand des tatsächlichen Wetters an dem Tag überprüft werden konnte.

Zur Vorbereitung auf den Wettbewerb hatte die Gruppe mit dem Supercomputer der Heidelberger Uni üben können, der sich im Rechenzentrum befindet. "Ein Supercomputer besteht letztlich aus vielen normalen PCs mit hoher Rechenleistung, die mit einem besonders schnellen Netzwerk miteinander verbunden sind", erzählt Haller. Sie stehen in großen Räumen bis hin zu Hallen, einloggen kann man sich von überall. "Während des Wettbewerbs sitzt man also mit seinem Laptop im Garten und steuert einen Hochleistungsrechner in Singapur", sagt Wünsche. Genau diese Möglichkeit habe für ihn den Reiz des Wettbewerbs ausgemacht. Auch Sanchi Vaishnavi erzählt, dass sie es faszinierend finde, mit Supercomputern zu arbeiten, da auf diese Weise neues Wissen generiert werden könne. Alpay, der 2018 selbst als Student an dem Wettbewerb teilgenommen hatte, ergänzt: "Das ist eine super Möglichkeit für Studierende: Sie können kostenlos Hightech-Hardware nutzen, die so viel Wert ist wie ein Haus." Und auch für ihre berufliche Zukunft lohne sich die Teilnahme am Wettbewerb, da Unternehmen händeringend nach solchen hoch spezialisierten Mitarbeitern suchten.