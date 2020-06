Heidelberg. (ani) Am kommenden Samstag, 6. Juni, dürfen die Schwimmbäder im Land wieder öffnen – allerdings voraussichtlich mit starken Einschränkungen. Welche Vorgaben für einen Bäderbesuch gemacht werden, schreibt das Land vor. Nur: Eine entsprechende Verordnung gibt es noch nicht. Und so ist bei den Stadtwerken Heidelberg Bäder gerade eines angesagt: Warten.

"Wir freuen uns über das Signal, dass das Land ab dem 6. Juni den Badebetrieb wieder ermöglichen will", heißt es vonseiten der Stadtwerke auf RNZ-Anfrage. Aber: "Die Verordnung des Landes zur Öffnung der Bäder ist entgegen der ursprünglichen Ankündigung noch nicht veröffentlicht, sodass wir auch die finalen Vorgaben und Richtlinien noch nicht kennen", erklärt Pressesprecherin Ellen Frings. Ab der Bekanntgabe benötige man eine gewisse Vorlaufzeit, "um die bisherigen Vorüberlegungen zum Betriebskonzept und zu den Hygienemaßnahmen noch anzupassen und insbesondere organisatorisch umzusetzen". Danach richte sich letztlich auch der finale Eröffnungstermin. Weil es diese Vorgaben aber noch nicht gebe, sei es auch zu knapp für eine Öffnung am kommenden Wochenende. "Das bedauern wir sehr", so Frings.

Technisch gesehen seien beide Freibäder – Tiergarten- wie auch Thermalbad – jedenfalls bereit.