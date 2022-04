Rund 700 große und kleine Besucher kamen am Sonntag auf den Marktplatz zur symbolischen Vertreibung des Winters. Am Ende wurde ein Schneemann aus Stoff verbrannt. Foto: Rothe

Heidelberg. (jus) Das Wetter passte zwar noch nicht ganz, aber zu dem zentralen Sommertagszug zog es am Sonntag viele Menschen – vor allem Familien mit Kindern – in die Altstadt. Angeführt wurde der Festzug durch die Hauptstraße von "Liselotte von der Pfalz", dargestellt durch Christine Scheffer. Die Kursfürsten-Tochter Liselotte galt als große Bewunderin dieses lokalen Brauchs, mit dem seit knapp 500 Jahren in Heidelberg die kalte Jahreszeit ausgetrieben wird. Begleitet wurde Scheffer von Eva (8), Anna Sophie (8), Ilka (9) und Lottie (7) – alle in der typischen Kluft der Perkeo-Gesellschaft.

Foto: Rothe

Hinter den fünf wurden sommerlich und winterlich geschmückte Butzen – mit Stroh (für den tristen Winter) oder Tannenzweigen (für den grünen Sommer) dekorierte Gestelle – durch die Hauptstraße geschoben. Die Musikvereinigung der Heidelberger Straßenbahner sowie die Musikvereinigung Pfaffengrund sorgten mit Frühlingsliedern wie "Alle Vögel sind schon da" für Stimmung. Diesem Festzug folgten viele Kinder mit bunten Stecken, auf denen eine süße Hefebrezel – die sogenannte Sommertagsbrezel – sowie ein ausgeblasenes Ei drapiert waren.

Foto: Rothe

Knapp 700 Menschen sammelten sich schließlich vor dem Rathaus, wo auf einer großen Bühne der Kampf zwischen dem Winter und dem Sommer nachgespielt wurde. Nach dem Sieg des Sommers wurde ein Stoffschneemann verbrannt – und es gab freudigen Applaus vom Publikum. "Ich verkünde hiermit der Stadt, dass der Sommer den Winter vertrieben hat", hieß es, bevor verschiedene Tanzgruppen sommerliche Tänze aufführten. Am Schluss gab es für die jüngsten Zugteilnehmer Sommertagsbrezeln als Stärkung.

"Nach dem Fastnachtsausfall ist es schön, dass endlich wieder eine Brauchtumsveranstaltung stattfindet", freute sich Liselotte-Darstellerin Scheffer nach dem Zug. Organisiert hatte den Sommertagszug "Heidelberg Marketing".