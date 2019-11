Heidelberg. In wenigen Tagen ist es soweit: Am Montag eröffnet der Heidelberger Weihnachtsmarkt. Dann gibt es bis 22. Dezember am Universitätsplatz, Bismarckplatz, Anatomiegarten, Marktplatz, Kornmarkt und Karlsplatz wieder Glühwein, Bratwurst, Kunsthandwerk und vieles mehr. Geöffnet ist jeweils von 11 bis 21 Uhr, samstags bis 22 Uhr.