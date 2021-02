Heidelberg. (hob) Bis zu 40 Autos können derzeit auf dem Pfaffengrunder Marktplatz parken. Dabei hat dieser Ort so viel mehr Potenzial. Daher stellte die Fraktionsgemeinschaft von Grün-Alternativer Liste und Freien Wählern bereits im Juli 2019 den Antrag, diesen Platz nach dem Vorbild des Tiefburgplatzes in Handschuhsheim zu mindestens einem Drittel autofrei zu gestalten. Damit könnte Platz für eine gastronomische Nutzung und ein öffentliches Bücherregal geschaffen werden.

Als der Vorschlag jetzt im Ausschuss beraten wurde, schien es so, als werde das Projekt vorläufig beerdigt. In der Corona-Krise gebe es für so etwas kein Geld. Als Judith Marggraf (GAL) aber betonte, man könne doch auch vorübergehend nur ein paar Pflanzkübel auf den Platz stellen und damit einen autofreien Bereich abgrenzen, sagte Odszuck dies ohne formellen Beschluss zu.