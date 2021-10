Von Sarah Hinney

Heidelberg. Drei Wochen lang stand der Bücherbus still – ab diesem Montag fährt er wieder und bringt neuen Lesestoff in die Stadtteile. Die Pause hatte einige Kunden verärgert. Die Leiterin der Stadtbücherei, Christine Sass, hat Verständnis für den Frust, schließlich ist sie selbst unglücklich über die Situation. "Der Bus ist in den vergangenen eineinhalb Jahren oft gestanden", sagt Sass. "Wir haben eine ungute Kombination von Corona-Pandemie, technischen Problemen und personellen Engpässen." Letzteres ist der Grund für die jüngste dreiwöchige Pause. Zwei Fahrer kutschieren den Bücherbus normalerweise von Montag bis Freitag in die Stadtteile. Einer der beiden ist jedoch in Ruhestand gegangen. Die Personallücke zu schließen, habe sich nicht ganz einfach gestaltet, aber ab Januar sind die Fahrer wieder zu zweit – dann ist zumindest dieses Problem vom Tisch.

Dass die Technik mitmacht, kann Sass allerdings nicht garantieren. Wie mehrfach berichtet, ist der Bücherbus mit seinen 18 Jahren immer reparaturanfälliger geworden. Dazu kommt: "Der Bus wurde damals in der Türkei angefertigt und es ist sehr schwer, Ersatzteile zu bekommen", erklärt Sass. Ab Juli nächsten Jahres ist aber auch dieses Problem gelöst. Dann wird der neue, heiß ersehnte Bücherbus geliefert. "Wir haben ihn schon im Sommer bestellt, die Lieferzeit beträgt etwa ein Jahr", sagt Sass. Sie freut sich auf den neuen Bus, der diesmal in Frankfurt gebaut wird und deshalb auch zwischendurch begutachtet werden kann. Auch der neue Bücherbus ist ein umgebauter Reisebus. Ziel bei der Planung, die von Architekten unterstützt wurde, war, auf wenig Platz so viel wie möglich unterzubringen und eine möglichst große Aufenthaltsqualität zu schaffen. So wird der neue Bus sogar einen abgetrennten Bereich für kleinere Kinder haben, wo sie sich ungestört Bilderbücher ansehen können. Zudem wird es Sitznischen für Erwachsene geben. "Die ganze Einrichtung ist aus nachhaltigen Materialien gefertigt. Da steckt unheimlich viel Detailplanung drin", sagt Sass. Rund 700.000 Euro kostet der neue Bücherbus.

Abgesehen von der Vorfreude auf den neuen Bus, ist Christine Sass auch insgesamt erleichtert, dass nach den vielen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie der Büchereibetrieb fast wieder wie früher läuft – wenn auch 3G-Nachweis- und Maskenpflicht herrscht. Lediglich die Sitzmöglichkeiten sind noch etwas reduziert, dafür gibt es neue Sitzmöbel.

Gerade die 3G-Regel hat sich zur Überraschung der Leiterin insgesamt positiv auf die Besucherzahlen ausgewirkt. "Wir haben 20 Prozent mehr Besucher im Vergleich zu vor 3G", sagt Sass. Für sie ist das ein klares Signal, dass nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bücherei, sondern auch die Besucherinnen und Besucher die Regelung als entlastend empfinden.