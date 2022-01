Von Holger Buchwald

Heidelberg. Monate im Lockdown, fehlende Geschäftsreisende, keine Kongresse: Die Corona-Pandemie stürzte die Hotelbranche in die Krise. Auch in Heidelberg gab es mehrere Betreiberwechsel, aus dem ehemaligen Hotel Schrieder und späteren Crowne Plaza wird zum Beispiel noch in diesem Jahr ein Hilton. Nur die SRH-Gruppe trennte sich von ihrem Hotel Chester für immer. Oberbürgermeister Eckart Würzner lehnte die Erweiterung des Marriott-Hotels ab – mit der Begründung, der Markt dürfe nicht noch weiter überhitzen. Doch wie passt das zusammen, wo zeitgleich rund um den Hauptbahnhof wahre Bettenburgen in die Höhe wachsen? Warum konnte und wollte die Stadt dies nicht mit ihrem 2019 verabschiedeten Beherbergungskonzept verhindern? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Lage des Heidelberger Hotelmarkts im Überblick.

Wie haben sich die Bettenkapazität und die Auslastung in den Jahren vor der Corona-Pandemie entwickelt? Gab es im Jahr 2015 noch 7171 Hotelbetten, so waren es Ende 2019 bereits 8705. Damit ist die Kapazität um rund 21 Prozent gestiegen. Im etwa gleichen prozentualen Umfang, plus 19 Prozent, seien im gleichen Zeitraum auch die Übernachtungszahlen von 1,39 auf 1,65 Millionen gestiegen, betont ein Stadtsprecher – und dies bei annähernd gleicher Bettenauslastung: 53,9 Prozent im Vergleich zu 55,6 Prozent 2015. "Damit liegt die Bettenauslastung weiterhin deutlich über dem Landesdurchschnitt von 44 Prozent und ist die zweitbeste aller Städte in Baden-Württemberg, nach Freiburg", so der Stadtsprecher.

In welchem Maße gingen die Zahlen durch die Corona-Pandemie zurück?"Heidelberg Marketing"-Chef Mathias Schiemer liegen die Zahlen des Statistischen Landesamtes bis November 2021 vor. Demnach haben sich die Übernachtungszahlen in beiden Pandemiejahren von 1,65 Millionen auf hochgerechnet 800.000 halbiert. "Auf das ganze Jahr betrachtet ist das katastrophal, aber wir hatten ja bis Frühjahr den Lockdown", so Schiemer. Im Sommer sei die Bettenauslastung sehr gut gewesen. Von Juli bis Oktober verzeichnete "Heidelberg Marketing" jeweils mehr als 100.000 Übernachtungen monatlich. Im Oktober waren es rund 136.000. "Wenn wir in dieser Zeit einen Kongress in Heidelberg gehabt hätten, wären keine 200 Zimmer mehr freigewesen", so Schiemer. Ein Grund: Einige Hotels waren geschlossen. Zum Stichtag am 31. Dezember 2020 waren coronabedingt "nur" 5700 Betten gemeldet.

Wie viele Betten werden in den nächsten Jahren dazukommen? Nördlich und südlich des Hauptbahnhofs entstehen gerade große Hotels, die Eröffnung eines Hauses in der Sofienstraße steht kurz bevor. Auch in der Speyerer Straße ist direkt neben dem derzeit größten Heidelberger Haus Staycity ein Hostel geplant. "Es sind deutlich über 2000 Betten in Entstehung. Schwerpunkte sind Bergheim, die Bahnstadt und die Weststadt mit Fokus auf bahnhofsnahe Gebietsteile", so ein Stadtsprecher.

Kann der Hotelmarkt das verkraften? Die Stadt und "Heidelberg Marketing" glauben daran. Das elfstöckige Atlantic Hotel am Europaplatz entstehe direkt gegenüber dem neuen Konferenzzentrum, das gerade gebaut wird. "Für uns sind diese im Bau befindlichen Hotels sehr wichtig", so Schiemer. Denn gerade die Anbieter mittlerer und großer Kongresse hätten Interesse daran, dass ihre Tagungsgäste nicht auf ein Dutzend Hotels verstreut werden. Aber Schiemer sagt auch: "Danach reicht es jetzt auch." Das Kongressgeschäft werde sicher wieder anziehen, teilweise werde es Hybrid-Veranstaltungen geben, bei denen sich auch Teilnehmer online dazuschalten können, die entsprechende Technik werde im neuen Kongresszentrum eingebaut. "Es geht aber nichts über die Präsenz", glaubt der "Heidelberg-Marketing"-Chef. Ähnlich sieht dies das German Convention Bureau (GCB). Nach dessen Analyse wird sich die Teilnehmerzahl bei Messen, Tagungen und Kongressen in wenigen Jahren wieder auf dem Niveau von 2019 bewegen. Im besten Fall könnte dies schon wieder 2023 der Fall sein, im schlechtesten in 2027.

Will die Stadt weitere große Hotelneubauten verhindern?Ja, und das tut sie bereits. Bereits 2019 verabschiedete der Gemeinderat ein Beherbergungskonzept – eine Analyse, in welchen Stadtteilen und Quartieren überhaupt noch neue Beherbergungsbetriebe erwünscht sind. Auf dieser Grundlage seien zum Beispiel schon in Wieblingen, Rohrbach-Süd und in der Bahnstadt Hotelprojekte abgelehnt worden, so ein Stadtsprecher. Für einige Gebiete wurden zur Verhinderung neuer Beherbergungsbetriebe Bebauungspläne aufgestellt: Neuenheim Mitte, Industrie- und Gewerbegebiet Pfaffengrund, Bahnstadt, Innovationspark Kirchheim, um einige zu nennen. In Mark-Twain-Village sind Hotels nur im Mischgebiet zulässig, dasselbe gilt für das Hospital-Gelände. "Man muss aber auch deutlich sagen, dass die Stadtverwaltung nicht überall diese baurechtlichen Steuerungsmöglichkeiten hat", so der Stadtsprecher: "Zudem bringen Hotel-Projekte in einzelnen Bereichen des Stadtgebiets auch mehr als nur zusätzliche Betten und tragen zu einer lebendigen Stadtentwicklung bei."

Wie will man zusätzliche Übernachtungsgäste anziehen? Schiemer hofft, dass "Heidelberg-Marketing" in diesem Jahr wieder seine Publikumsmagnete anbieten kann: Schlossbeleuchtungen, Heidelberger Herbst, Weindorf und Weihnachtsmarkt, wofür bereits Planungen laufen. "Die Glühweintassen für dieses Jahr sind bereits in voller Stückzahl bestellt. Die Farbe wird aber noch nicht verraten."