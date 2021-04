Von Marion Gottlob

Heidelberg. Ein junger Mann sitzt an seinem Laptop und ruft irgendwann laut und zornig: "Wo ist das verdammte @-Zeichen?" Die Szene stammt aus dem Video-Clip, mit dem Christina Egerter und Linda Behrisch vom Heidelberger Mehrgenerationenhaus (MGH) und ihr Team für ihr neustes Projekt werben: den "MGHub", einen inklusiven Coworking-Space. Denn in einem solchen geteilten Büro, wo verschiedenste Menschen zusammenarbeiten, hätte sofort jemand die Antwort parat. Dort kommen nämlich Start-ups, Freiberufler und digitale Nomaden an getrennten Arbeitsplätzen, aber im gleichen Raum zusammen. Allein durch die räumliche Nähe entstehen neue Ideen. "Wer in der Corona-Krise im Homeoffice arbeitet, lernt den Mehrwert der Zusammenarbeit in einem Raum wirklich zu schätzen", weiß Linda Behrisch.

Mit fachlicher Unterstützung der Hertie-Stiftung hat das Team um Behrisch und Egerter innerhalb von wenigen Wochen eine Crowdfunding-Kampagne auf die Beine gestellt. Denn das Projekt ist auf Spenden angewiesen. Kommt genug Geld zusammen, soll in der Heinrich-Fuchs-Straße ein inklusiver Coworking-Space für behinderte und nicht-behinderte Menschen entstehen, die vermutlich nie in einem "normalen" Coworking-Space einen Platz mieten würden, weil der Geldbeutel zu klein ist, die Kinderbetreuung fehlt, oder sie Angst vor Experimenten und fremden Menschen haben. Das Angebot richtet sich zum Beispiel an behinderte Menschen, Senioren, Flüchtlinge, Alleinerziehende und Studierende. "Wir wollen auch Menschen, die nicht so erfolgreich sind, eine Chance bieten," so Christina Egerter.

Dazu werde keine Miete erhoben, die Technik darf kostenlos genutzt werden. Während der Öffnungszeiten sollen immer ein hauptberuflicher und je nach Zulauf auch ehrenamtliche Begleiter anwesend sein. Sie helfen bei technischen Problemen, bei Kontakten mit Behörden und beim Verfassen von Bewerbungen. Wer sich beruflich selbstständig machen möchte, für den ist der MGHub eine niederschwellige erste Anlaufstelle.

Wofür braucht es Spenden? Der große und behindertengerechte Saal des MGH soll für das Projekt renoviert und mit Arbeitsplätzen samt Technik und stabilem W-Lan ausgerüstet werden. Bei warmem Wetter kann auch die Terrasse genutzt werden. Neben der Renovierung sollen über Spenden auch die Begleiter und eine Kinderbetreuung finanziert werden.

Das Crowdfunding geht vom 21. April bis 19. Mai im Rahmen eines Wettbewerbes der Hertie-Stiftung: Dabei sammeln Einrichtungen aus ganz Deutschland Spenden für ihre Projekte. Das Mindestziel sind 10.000 Euro. Wer die meisten Unterstützer findet, erhält von der Stiftung eine weitere Förderung. So hoffen Egerter und Behrisch auf mindestens 2000 Unterstützer: "Auch kleine Beträge helfen uns."