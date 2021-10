Von Denis Schnur

Heidelberg. Noch rund ein Jahr müssen sich die Heidelbergerinnen und Heidelberger gedulden – dann soll der Energiespeicher im Pfaffengrund endlich fertig sein. Dann speichert der große blaue Turm nicht nur heißes Wasser für das Fernwärmenetz, dann sollen auch endlich die Aussichtsplattform und die Gastronomie in 55 Meter Höhe eröffnet werden.

Nachdem die große "Thermoskanne" Ende 2019 als Wärmespeicher in Betrieb genommen wurde, tat sich lange Zeit erst mal wenig. Der Zylinder stand recht nackt da im Energiepark der Stadtwerke. Zu teure Angebote und Materialengpässe verzögerten den Weiterbau. Erst vor wenigen Wochen starteten die Arbeiten erneut – und setzten dem Zylinder die Krone auf. 160 Tonnen Stahl wurden in dem babyblauen Konstrukt verbaut, das den Turm zehn Meter höher und damit von Weitem sichtbar macht.

"Stadtbildprägendes Element", nannte OB Eckart Würzner das Gebilde entsprechend bei einer Pressekonferenz am Freitag. Der Bau des Speichers sei eine der wichtigsten Klimaschutzmaßnahmen Heidelbergs in den vergangenen Jahren gewesen, da er das Fernwärmenetz deutlich effizienter mache. Mit der Krone sowie der Gastronomie und der glitzernden Fassade werde er zudem zum "Erlebnis", das die Energiewende spürbar macht.

Bis dahin stehen noch einige Arbeitsschritte an – die jetzt jedoch zügig erfolgen sollen, wie Heiko Faulhammer, Geschäftsführer der Stadtwerke Umwelt, betont: "Es läuft – und ich hoffe, das bleibt so." An dem etwa 160 Tonnen schweren Stahlaufbau, in dem das Restaurant unterkommt, wird bereits gearbeitet. In einigen Tagen starte zudem der Bau der Aufzugschächte, spätestens im Februar sollen die Lifte fertig sein. Das Seilnetz, das die Fassade tragen wird, folge im März.

Auch die rund 100 Tonnen schwere Helixtreppe, die sich schneckenförmig um den Turm wickeln wird, werde bereits in Bulgarien gefertigt. Etwa 180 Stufen führen später auf die Plattform. "Schon der Weg wird zum Erlebnis", ist Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Energie, überzeugt. "Man hat mit jeder Stufe einen anderen Blick auf Heidelberg und die Rheinebene."

Und diesen Blick sollen möglichst viele Menschen genießen können. "Ich bin mir sicher, dass der Energiespeicher eines der beliebtesten Ausflugsziele der Stadt wird", betonte Würzner. Die meisten Menschen würden sicherlich hochgehen (oder mit dem Aufzug fahren), um oben einen Kaffee oder ein Bier zu trinken, für die Pfaffengrunder soll das Restaurant zum "Wohnzimmer" werden. "Aber man kann auch auf die Plattform, ohne etwas zu konsumieren", betonte Faulhammer. Der Zugang sei auf die Öffnungszeiten der Gastronomie beschränkt und aus Sicherheitsgründen auf maximal 199 Personen begrenzt. "Wenn Platz ist, kann jedoch jeder hoch", ergänzte Teigeler.