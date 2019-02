Von Arndt Krödel

Heidelberg-Emmertsgrund. Kurz und knackig ist er, der neue Imagefilm über den Stadtteil Emmertsgrund: Er dauert nur fünf Minuten. Abendfüllend sollte er gar nicht sein, wie sein Auftraggeber, der Stadtteilverein Emmertsgrund, den Filmemachern vorgab, denn zukünftig wird der Streifen über einen Link auf der Website von Heidelberg Marketing zu sehen sein und auf Youtube gestellt. Dort herrschen bekanntlich eigene Sehgewohnheiten. Geht das überhaupt, einen ganzen Stadtteil in fünf Minuten abzubilden? Es geht, wie sich die zahlreich erschienenen Bürger und Gäste bei der Premiere des Films "Heidelberg-Emmertsgrund - Zwischen Wald und Reben" im Hi Tech Tower, dem "Langen Manfred" im Forum 7, überzeugen konnten.

Heidelberg-Emmertsgrund Imagefilm - Zwischen Wald und Reben from entermediavideos on Vimeo.

Man traf sich im Konferenzraum im 17. Stockwerk des nach dem Gründer des Finanzdienstleisters MLP, Manfred Lautenschläger, benannten Hochhauses, von wo sich eine geräumige Terrasse öffnet, die einen herrlichen Blick auf die Rheinebene und die gegenüberliegenden Pfälzer Berge öffnet. Für viele ein Aha-Erlebnis, denn normalerweise kommt man hier nicht rauf. Mit dieser Einstimmung in eines der Alleinstellungsmerkmale des Bergstadtteils startete man in den Imagefilm: Schnell geschnittene Szenen reihen sich unter Musikeinblendungen aneinander, Momentaufnahmen eines höchst lebendigen Stadtteils, seiner sozialen und kulturellen Aktivitäten, seines hohen bürgerschaftlichen Engagements und seiner landschaftlichen Reize.

Einer der schönsten Sonnenuntergänge Heidelbergs, aufgenommen von einer Drohne oberhalb des "Langen Manfred". Alle Fotos: Entermedia

Die Kamera streift, teils mit Drohnen, durch die Straßen und über die Weinberge des Emmertsgrunds, lichtet bunte Graffiti an Häuserwänden und Brücken ab, mischt sich unter die Tanzpaare einer Show im Bürgerhaus, fängt Eindrücke des sommerlichen Stadtteilfestes ein und zeigt, dass im Augustinum ein reges Kultur- und Vortragsprogramm stattfindet - als "Star" hat Gregor Gysi einen Kurzauftritt. Der Betrachter bekommt durch diesen bunten Querschnitt ein Gefühl dafür, dass dieser Stadtteil vielfältig lebt, allen immer noch vorhandenen Vorurteilen zum Trotz. "Wir haben gemerkt, dass hier alles sehr gemeinschaftlich abläuft", sagt Martin Sauer, einer der Macher des Films von der Heidelberger Produktionsfirma "Entermedia".

Ein Stadtteil für Wagemutige: Besonders Parkour-Anhänger kommen in den Wohnanlagen mit all den Treppen voll auf ihre Kosten.

Nach negativen Erfahrungen mit einem früheren Emmertsgrund-Film, der ausgerechnet bei Heidelberg Marketing abgerufen werden konnte, gab man einen neuen Imagefilm in Auftrag, wie die Stadtteilvereinsvorsitzende Sigrid Kirsch in ihrer Begrüßung erläuterte. In Vertretung des Hausherrn gab CDU-Stadtrat Jan Gradel, Business Development Director der Sino German Hi Tech Park Holding, einen Abriss über die Geschäftstätigkeit seines Unternehmens. Heidelbergs Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck fand lobende Worte über den Stadtteil, den er in den letzten zwei Jahren am häufigsten besucht habe: "Hier ist immer was los". Die Arbeit hier lohne sich, weil sie auf einen guten Nährboden falle.

Hörte man sich nach der Filmvorstellung um, gab es fast nur gute Bewertungen. "Ich würde mir noch Ton wünschen", regte Peter Becker vom Vorstand des Stadtteilvereins an. Das sah auch Jan Gradel so. "Gelungen" fand Karin Weinmann-Abel, Redaktionsleiterin des Stadtteiljournals "Em-Box", "die Dynamik durch rasante Schnitte und Wechsel von Kameraeinstellungen samt unterlegter Musik".

Graffiti im Großformat: Eine im Rahmen des Festivals Metropolink gestaltete Fassade.

Bürgermeister Jürgen Odszuck sah "einen klugen Beitrag auf dem Weg, den Emmertsgrund neu zu erfinden". Für Stadträtin Sahra Mirow (Die Linke) stand fest: "Der Film wird dem Stadtteil gerecht" - und natürlich freute sie sich über den Gysi-Auftritt. Hans Hippelein, langjähriger Vorsitzender des Stadtteilvereins, gefiel der Kurzstreifen gut, ihm fehlte aber eine Darstellung des Stadtteil-Südens. Für Sigrid Kirsch schließlich war es "eine runde Sache", und die 10.000 Euro Spendengelder seien gut angelegt worden.