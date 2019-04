Heidelberg. (RNZ) Das Problem ist bekannt und wird nicht gelöst: Auch in diesem Jahr sind schon mindestens 300 Menschen beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, ertrunken. Die Initiative Seebrücke ruft deshalb am heutigen Samstag zu einer Demonstration unter dem Motto "Sichere Häfen! Sichere Fluchtwege!" auf. Sie startet um 14.30 Uhr an der Schwanenteichanlage bei der Stadtbibliothek. Die Abschlusskundgebung findet am Uniplatz statt.

Die Aktivisten, die in den letzten Monaten immer wieder in Heidelberg demonstriert haben, sprechen sich dafür aus, sichere Fluchtrouten über das Mittelmeer zu schaffen. Besonders ärgern sie sich darüber, dass europäische Staaten die Arbeit von zivilen Seenotrettern behindern: "Nur dem unermüdlichen Einsatz der freiwilligen zivilen Helferinnen und Helfer ist es zu verdanken, dass die staatliche Politik des Sterbenlassens nicht das alleinige Bild ist, mit dem sich die Menschen Europas in der Welt präsentieren", schreiben sie im Demo-Aufruf. Sie wollen sich im Vorfeld der Europawahlen für eine "europäische Gesellschaft der Solidarität, der Nächstenliebe und der Humanität" stark machen.

Am Mittwoch, 17. April, lädt die Initiative zudem zu einer Diskussionsveranstaltung in den Karlstorbahnhof ein. Dort sprechen um 19 Uhr Catharina Ziebritzki vom Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht und Dr. Caroline Gritschke von Amnesty International zum Thema "Die Würde des Menschen ist antastbar". Den Vortrag organisiert die Seebrücke gemeinsam mit dem Asylarbeitskreis.