Heidelberg. (rnz) Ganz viel Herz und Romantik gab’s bei der Schlossbeleuchtung am Samstag. Der Regen ebbte rechtzeitig ab, so dass doch noch einige zehntausend Zuschauer kamen. Und nachdem der Trompeter, der die letzte Schlossbeleuchtung eingeläutet hatte, so gut angekommen war, legten die Organisatoren dieses Mal noch einen drauf - und zwar einen weiteren Trompeter: Zweistimmig erklang "Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren".

Neu war auch, dass nach den Kanonenschlägen zu Beginn gleich ein paar Herzen in die Lüfte gezaubert wurden - und so die Wartezeit bis zum Feuerwerksstart wenig später verkürzten. Und überhaupt, die Herzen: Sie sind das Leitmotiv der jüngsten Schlossbeleuchtungen - auch wenn viele Zuschauer sie gar nicht als solche erkennen. Am Samstag war das noch schwieriger, denn die feuchte Witterung sorgte für ordentlich Rauch. Die dritte und letzte Schlossbeleuchtung dieses Jahres steigt am 7. September.