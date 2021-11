Anlässlich des Weltfrühchentags strahlt das Schloss auch an diesem Mittwoch wieder in lila. 60 000 Kinder kommen in Deutschland jährlich zu früh auf die Welt. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. RNZ. Für alle Frühchen dieser Welt leuchtet das Schloss an diesem Mittwoch, 17. November, wieder lila. Ebenso erstrahlt an diesem Tag in New York das Empire State Building, in München der Olympia Turm oder auch in Istanbul die Bosporus-Brücke in lila Farben. Weltweit werden im Rahmen der Aktion "Light it up purple!" am Weltfrühgeborenen-Tag Denkmäler und wichtige Gebäude beleuchtet.

Der Heidelberger Verein "Das Frühchen" nimmt seit 2012 an der Aktion teil. Mit dem Projekt soll auf das Thema Frühgeburt aufmerksam gemacht werden. Denn in Deutschland kommen jährlich mehr als 60.000 Kinder zu früh auf die Welt. Das bedeutet, dass jedes zehnte Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren wird.

Der Verein "Das Frühchen" stellt seine Arbeit an diesem Mittwoch von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr am Theaterplatz in vor. Der Verein zur Förderung von Früh- und Risikogeborenen bietet seit rund 32 Jahren Hilfe für betroffene Familien an. Dazu gehören beispielsweise eine intensive Familienbegleitung direkt nach Entlassung und dem oft schwierigen Anfangsjahr durch Neonatalbegleiterinnen, Hilfe bei sozial-rechtlichen Ansprüchen sowie ungezwungener Austausch bei Elterntreffen.