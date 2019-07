Von Birgit Sommer

Heidelberg. Von der Stadt aus sah man dem Hotel auf dem Königstuhl in den letzten Monaten beim Wachsen zu. Erstmals konnten die Gäste beim Richtfest am Mittwoch einen Blick ins Innere werfen: 62 Gästezimmer entstanden, dazu kommen Tagungsräume für bis zu 200 Personen, ein Restaurant, ein "Bergstüble" samt Biergarten und eine Tiefgarage. Der wunderschöne Blick über die Stadt ist gratis. Ein Dax-Konzern hat bereits sein Interesse an einer Tagung im Haus angemeldet. Ab Ostern 2020 soll das möglich sein.

Hintergrund Das Berghotel Königstuhl auf 562 Metern Höhe entstand 1864, denn mit dem Bau des Aussichtsturms 1832 wurde der Heidelberger Hausberg zum Ausflugsziel. Der Ansturm verstärkte sich mit der Eröffnung der Bergbahn 1907 noch einmal deutlich. Das Geschäft ging gut bis 1992, als der Schlossberg auf Druck der Anwohner am Wochenende für den Verkehr gesperrt wurde. Die damaligen Pächter [+] Lesen Sie mehr Das Berghotel Königstuhl auf 562 Metern Höhe entstand 1864, denn mit dem Bau des Aussichtsturms 1832 wurde der Heidelberger Hausberg zum Ausflugsziel. Der Ansturm verstärkte sich mit der Eröffnung der Bergbahn 1907 noch einmal deutlich. Das Geschäft ging gut bis 1992, als der Schlossberg auf Druck der Anwohner am Wochenende für den Verkehr gesperrt wurde. Die damaligen Pächter Wilma und Anton Harth, die die Gaststätte seit 1948 in vierter Generation betrieben, klagten über einen Umsatzrückgang von 20 Prozent. Ganz schlimm wurde es, als die Bergbahn 2003 für fast zwei Jahre nicht fuhr. Anfang 2006 sollte der Komplex zwangsversteigert werden, erst im Oktober 2007 fand sich ein Käufer, die Heidelberger Carus AG. 2008 wollte Konzertveranstalter Matthias Hoffmann die Gebäude zu Luxus-Restaurant und Hotel umbauen, 2009 stieg er wieder aus. Carus wollte schließlich Wohnungen bauen, doch die Stadt bestand auf einer gastronomischen Nutzung. Das Lokal schloss 2010 endgültig. Eine GmbH um den Investor Wolfgang Scheidtweiler plant und baut seit 2014 neu. (bik)

[-] Weniger anzeigen

Wolfgang Scheidtweiler und seine Mit-Investoren freuten sich über den besonderen Standort über der Stadt. Die künftigen Betreiber, die Gastronomen-Familie Ueberle, servierten den Richtschmaus. Weil der benachbarte Falkner beim Richtfest lautstark über das Hotel schimpfte, erläuterte Scheidtweiler den Gästen auch gleich seine Sichtweise - welche Rücksicht man auf dessen Greifvogel-Vorführungen nehme und wie viel Geld man dem Falkner bereits als Entschädigung für die Unannehmlichkeiten während der Bauzeit bezahlt habe.

Ganz anders als der Falkner empfinden die Betreiber des Märchenparadieses die Investition auf dem Berg: "Wir sind stolz und glücklich, dass ein Unternehmen wie Ihres hier etwas in die Hand genommen hat. Das kann nur von Vorteil für uns alle sein." Für die Stadt Heidelberg bedankte sich Stadtrat Alexander Föhr beim Richtfest für Rücksicht und Feingefühl des Bauherrn.

Nico Beigel und Andreas Ortmann von Grüber Holzbau (v.l.) hielten den Richtspruch. Foto: Rothe

Zu Scheidtweilers "Hotel Collection" gehören inzwischen mehrere Hotels in Baden-Württemberg sowie die Ausstellungslocation Gasometer in Pforzheim. Als nächstes wird sich sein Hamburger Architekt Ralph Flum das Brackenheimer Schlösschen vornehmen.

Es sei gar nicht so einfach gewesen, die 60 Hotelzimmer so zu verpacken, dass die Proportionen ansehnlich blieben, meinte Flum. Er habe unbedingt das alte Haupthaus erhalten wollen, bekannte er, doch die nicht fest gegründeten, lediglich auf Fels gebauten Mauern hätten nicht gehalten. "Von sieben Jahren Planung gehen fünf auf unsere Kosten", gab der Architekt zu. Erhalten blieb jetzt nur eine "Urzelle", ein Gewölbe, dessen Alter Flum auf 300 oder 400 Jahre schätzt und das möglicherweise zu einem Bergturm gehörte. Das will er noch recherchieren.

Und der Hamburger, der vor Ort vom Heidelberger Architekten Hansjörg Maier unterstützt wird, verriet gleich noch etwas: Eine Mark-Twain-Ausstellung soll zur Attraktion im Hotel werden. Schließlich hat der amerikanische Schriftsteller 1878 dort oben seine Schreibblockade überwunden und sich mit dem Hotelbesitzer-Paar angefreundet. Ihre Korrespondenz ist erhalten, denn ein weiterer Nachbar ist Nachfahre der Hotelbesitzer.

Diesem Nachbarn, einem Architekten, ist Flum sowieso dankbar, hat er Wolfgang Scheidtweiler doch gezwungen, ein Stück Altbau abzureißen und dafür dem Neubau schönere Proportionen zu verleihen. Schön soll es überhaupt im Haus werden, die Zimmer werden in einem zeitlosen, klassischen Landhausstil eingerichtet werden. "Frisch, nicht verstaubt", kündigt Flum an.