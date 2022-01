Von Anica Edinger

Heidelberg. Carl Neinhaus soll die Ehrengrabwürde verlieren. Das haben die Stadträte am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss mit großer Mehrheit beschlossen. Nun muss noch der Gemeinderat zustimmen. Der gebürtige Rheinländer Neinhaus war zwischen 1929 und 1958 insgesamt 22 Jahre lang Oberbürgermeister von Heidelberg – mal parteilos, mal mit braunem NSDAP-Parteibuch, später mit dem schwarzen der CDU. Seine Person ist umstritten, zuletzt entbrannte im Frühling vergangenen Jahres auch unter RNZ-Leserinnen und -Lesern ein Streit um das seit 1965 bestehende Ehrengrab von Neinhaus auf dem Bergfriedhof – als Reaktion auf die Aufnahme der Grabstätte von Maria Hübner in die Liste der städtischen Ehrengräber. Hübner hatte mehrere Menschen vor Verfolgung durch die Nationalsozialisten gerettet.

Die Stadt gab deshalb im Sommer 2021 ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag – um ein für allemal die Frage zu klären: Gebührt Carl Neinhaus weiterhin ein Ehrengrab? Nun liegt das Gutachten vor, angefertigt von Prof. Dr. Frank Engehausen vom Historischen Seminar der Universität Heidelberg. Auf 19 Seiten beleuchtet und bewertet der Historiker dabei Neinhaus’ Biografie, insbesondere seine Rolle während der NS-Diktatur. Er kommt dabei unter anderem zu dem Schluss, dass Neinhaus selbst zwar keine strafrechtlich relevanten Taten begangen, sehr wohl aber am administrativen Vollzug von NS-Unrecht mitgewirkt habe.

Letztlich kommt Engehausen zu dem Schluss: "Carl Neinhaus war nicht, wie er in seinem Spruchkammerverfahren glauben machte, ein verkappter Widerstandskämpfer, der sich mit einem NSDAP-Parteieintritt wider seine innere Überzeugung eine Bürde auferlegte, um Schaden von der Stadt Heidelberg und ihren Bewohnern abzuwenden, sondern ein politischer Opportunist, der die nationalsozialistische Machtübernahme als Chance sah und nutzte, seine eigenen kommunal-politischen Handlungsspielräume nicht nur zu bewahren, sondern gegebenenfalls zu erweitern." Opportunismus sei damals ein Massenphänomen gewesen, "ohne das die nationalsozialistische Herrschaft nicht hätte errichtet und mehr als zwölf Jahre aufrechterhalten werden können", schreibt Engehausen. "Wie die nachfolgenden Generationen dieses Phänomen in ihrer Erinnerung an die Diktatur bewerten, ist eine politische Entscheidung, die im Beispielfall von Carl Neinhaus jetzt zu treffen ist."

Im Hauptausschuss wurde die Entscheidung getroffen – und hinter ihr steht eine breite, politische Mehrheit. In einem entsprechenden Antrag für den Entzug des Ehrengrabs haben sich mehrere Fraktionen zusammengeschlossen: die Grünen, die SPD, die Grün-Alternative-Liste, Die Linke, die Bunte Linke und Einzelstadtrat Björn Leuzinger von der "Partei". Insgesamt sind das 31 Stadträtinnen und Stadträte, 48 sitzen im Gemeinderat. Es ist also davon auszugehen, dass sich auch in der Sitzung des Gemeinderats am 10. Februar eine Mehrheit für die Aberkennung der Ehrengrabwürde finden wird.

Die CDU, das erklärte Fraktionsvorsitzender Jan Gradel im Hauptausschuss, werde sich dem Antrag nicht anschließen. Das Gutachten habe der Ansicht seiner Fraktion nach keine neuen Erkenntnisse gebracht, erklärte Gradel im Ausschuss. Schließlich hätten große Teile der Gesellschaft in der NS-Diktatur opportunistisch gehandelt. "Jeder sollte sich fragen, wie er sich in dieser Situation verhalten hätte", so Gradel. Und nicht zuletzt seien Neinhaus auch "große Verdienste für die Demokratie und die Stadtgesellschaft" anzurechnen.

Hilde Stolz (Bunte Linke) nahm Gradels Ausführungen als Beweis dafür, "weshalb unser Antrag jetzt notwendig ist". Sie sagte weiter: "Wir können nicht verharren in dem Denken von vorgestern und erst recht nicht in dem Denken der Nazizeit", so Stolz. Und Grünen-Stadträtin Marilena Geugjes legte ihrem Stadtratskollegen die Lektüre des Buches "Stille Helfer" von Norbert Giovannini nahe – in welchem der Autor eben gerade beweise, dass nicht alle Menschen während der NS-Diktatur opportunistisch gehandelt hätten und es durchaus Alternativen dazu gegeben habe. Geugjes befand zudem: "Nur weil irgendwann eine Entscheidung mal legitim war, heißt es nicht, dass sie es heute noch immer ist." Auch Sören Michelsburg, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, sagte: "Es ist jetzt an dieser Stelle wichtig, korrektiv zu handeln."

Wird Neinhaus sein Ehrengrab aberkannt, bedeutet das, dass die Stadt nicht weiter für die Pflege seiner Begräbnisstätte aufkommt. Die Grabstätte selbst bleibt unberührt.