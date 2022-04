Heidelberg. (RNZ) Es ist die vorerst letzte Chance auf kostenlose Bus- und Bahnfahrten: Diesen Karsamstag, 16. April, ist der vierte von vier Gratis-Samstagen im öffentlichen Nahverkehr in Heidelberg. Ab Mitternacht sind im Stadtgebiet dann keine Tickets für Straßenbahnen und Busse nötig – die Aktion endet in der Nacht auf Sonntag um 3 Uhr.

Stadt und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) zogen jetzt ein erstes Fazit der bisherigen drei Gratis-Samstage: So seien in Heidelberg am 26. März rund zehn Prozent mehr Fahrgäste unterwegs gewesen als an einem einem "normalen" Samstag – der 19. März diente als Vergleichstag. In anderen Städten gab es laut RNV an diesem Tag keinen vergleichbaren Zuwachs.

Am zweiten Gratis-Samstag, 2. April, waren dann knapp 15 Prozent mehr Fahrgäste als am 19. März unterwegs. Und am 9. April waren es sogar rund 22 Prozent mehr. Bei den Zahlen handelt es sich um eine auf automatischen Fahrgastzählungen basierende Hochrechnung. Nach dem vierten Gratis-Samstag will die RNV die Zahlen abschließend auswerten.

Der Gemeinderat hatte im Februar für die vier Gratis-Samstage insgesamt 140.000 Euro bereitgestellt. Aus Sicht von Oberbürgermeister Eckart Würzner ist das Projekt der erste Schritt nach dem Vorbild des Stufenmodells der französischen Partnerstadt Montpellier, die schrittweise einen kostenlosen Nahverkehr einführt.