Brigitte Klingler in ihrem ehemaligen Büro im Interkulturellen Zentrum. Am 1. August beginnt für die 62-Jährige offiziell der Ruhestand. Zur Ruhe setzen will sie sich aber nicht. „Ich war schon immer ein aktiver Mensch und werde es auch bleiben“, sagt Klingler. Foto: Hentschel

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Ihr Büro in Bergheim: viel Weiß, viel Licht, wenig Beiwerk. An der Wand ein Zitat des großen afroamerikanischen Intellektuellen James Baldwin, auf der Fensterbank eine Blume, im Regal sauber beschriftete Ordner. "Ich habe alles schön abgeheftet", sagt Brigitte Klingler. Für ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger. So könne der Wissenstransfer leichter gelingen.

Seit dem 1. August ist die 62-Jährige offiziell im Ruhestand. Fast vier Jahrzehnte arbeitete sie für die Heidelberger Stadtverwaltung. Zuletzt hier, auf dem Landfriedgelände, im Interkulturellen Zentrum. "Es war ein sehr angenehmes Arbeiten", sagt Klingler. Noch einmal sitzt sie jetzt da, in ihrem Schreibtischstuhl, die Beine übereinandergeschlagen, die Arme verschränkt, der Rücken gerade, und erzählt. Was erzählt man nach so einem langen Arbeitsleben? Wo fängt man an und wo hört man auf? Brigitte Klingler geht, ganz die organisierte Verwaltungsfrau, strukturiert vor, und beginnt von vorne.

Das Porträt

Geboren wird Klingler 1958 in Heidelberg. Sie wächst in Rohrbach und Kirchheim auf, besucht das Hölderlin-Gymnasium in der Altstadt. Nach dem Abitur geht sie nach Cambridge, schon damals Heidelberger Partnerstadt, um ihr Englisch aufzubessern. Eine Zeit, die sehr wichtig gewesen sei für ihren späteren Werdegang, sagt Klingler. Vor ihrer Abreise nach England hatte sie sich bei der Heidelberger Stadtverwaltung beworben. Irgendwann erreicht sie die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Große Lust, dafür die Insel zu verlassen, hat Klingler nicht. Doch ihre Eltern drängen sie, zurückkommen und die Chance auf eine Stelle in der Verwaltung zu nutzen. "Wie das damals so war, hat man seinen Kindern gesagt: Mach’ was Sicheres." Klingler folgt dem elterlichen Rat und stellt sich vor. Im Gespräch kommt ihr zugute, dass sie viel über die Partnerstadt zu berichten weiß, mehrere Sprachen spricht.

1978, da ist sie 20 Jahre alt, beginnt Klingler ihre Ausbildung zur Diplomverwaltungswirtin bei der Stadt. Vier Jahre später wird sie dem sogenannten Zentralbüro zugeordnet, dem heutigen Referat des Oberbürgermeisters, wo auch die Städtepartnerschaften angesiedelt sind. Eine Aufgabe, wie für Klingler gemacht. Sie organisiert Partnerschaftsfestivals mit, bei denen hunderte Jugendliche aus Montpellier, Cambridge und Rehovot nach Heidelberg kommen. An diese Besuche erinnert sich Klingler gerne zurück. Auch, weil sich da manchmal Kurioses ereignete. 1982 etwa, beim "Festival du Languedoc-Roussillon", benannt nach der Region um die Partnerstadt Montpellier. Die Gäste aus Südfrankreich hatten Stiere mit an den Neckar gebracht. Diese trabten durch die Hauptstraße bis zum Marktplatz, wo man sie schließlich unblutig gegeneinander kämpfen ließ. Eine "Mordsstimmung" habe da in der Altstadt geherrscht, erzählt Klingler. Abends habe sie dann die Abgesandten durch die Heidelberger Clubs und Bars gefahren, einmal auch eine Delegation in die Pfalz, nach Neustadt. "Da gab es viel Wein und wenig Wasser", lacht Klingler.

Auch als 1986 in der Kettengasse das Montpellier-Haus eingeweiht wird, ist Klingler in die Vorbereitungen eingebunden. Die "größte Herausforderung", wie sie sagt, stellt sich aber im Herbst desselben Jahres: das 600. Jubiläum der Heidelberger Universität. "Ich war die Person, die in der Verwaltung für eine perfekte Organisation der städtischen Veranstaltungen verantwortlich war." Kanzler Helmut Kohl, Ministerpräsident Lothar Späth und sogar Königin Silvia von Schweden – sie alle reisen für das Jubiläum an. Gerade das Zusammentreffen mit der Königin soll Klingler in besonderer Erinnerung bleiben. Beim Empfang wird sie Silvia vorgestellt. Sie habe im Vornherein lange darüber nachgedacht, ob sie den königlichen Hofknicks machen solle, erzählt sie. Am Ende habe ihr die Königin einfach die Hand entgegengestreckt. "Das war das Highlight schlechthin", sagt Klingler. Doch die Feierlichkeiten hinterließen Spuren. Im Anschluss habe sie sich erst einmal erholen müssen. "Es war einfach sehr viel Stress."

Ihre fünf Jahre unter Oberbürgermeister Reinhold Zundel seien überhaupt sehr intensiv gewesen, sagt Klingler. So viele Menschen, so viele Ereignisse. Die Zeit sei im Rückblick diejenige gewesen, die sie am meisten geprägt habe. "Dieser Erfahrungsschatz, den ich mir damals angeeignet habe, den habe ich bis heute und den wollte ich nicht missen." Zundel, der heute vielen als "Hardliner" gilt, sei auch seinen Mitarbeitern gegenüber ein strenger Chef gewesen, sagt Klingler. "Er sagte auch mal zu mir, ich müsse mir Ecken und Kanten zulegen." Gleichzeitig habe er sich aber viel Zeit genommen, etwa um Programme persönlich mit ihr durchzusprechen. Einmal, erinnert sich Klingler, habe sie für den OB einen Brief an den Stadtdirektor von Cambridge geschrieben. Als Grußformel wählte sie die Worte "I’m looking forward to seeing you" ("Ich freue mich, Sie dann wiederzusehen"). Zundel machte bei der anschließenden Durchsicht jedoch ein "I’m looking forward to see you" daraus. Als die Antwort aus Cambridge ins Heidelberger Rathaus flatterte, war auf dem Papier dieselbe Formulierung zu lesen, die auch Klingler verwendet hatte. Der OB habe ihr daraufhin ein Kärtchen zukommen lassen. Darauf stand: "1:0 für Sie."

Nach zweimaliger Elternzeit und einem Zwischenstopp im Fortbildungsbereich des Personal- und Organisationsamts kommt Klingler 1995 ins Referat von Oberbürgermeisterin Beate Weber, wo sie die Sitzungen für die Bezirksbeiräte organisiert. 2002 wechselt sie dann zur Koordinationsstelle Bürgerschaftliches Engagement. Auch den aktuellen OB, Eckart Würzner, begleitet sie später in seinem Referat, wenn auch nur für einige Monate.

Für welches Stadtoberhaupt hat sie in all den Jahren am liebsten gearbeitet? Klingler antwortet diplomatisch: "Man kann die Drei sehr schlecht miteinander vergleichen." Jeder OB habe seine Besonderheiten gehabt. Für Zundel habe sie permanent parat stehen müssen, ihre Aufgabe sei es gewesen, den OB im besten Licht zu präsentieren. Natürlich sei es nicht immer leicht gewesen, als Frau inmitten all der Männer. Aber trotz ihres damals jungen Alters sei sie immer akzeptiert worden. "Ich habe mit Fachlichkeit überzeugt." Beate Weber, von 1990 bis 2006 Oberbürgermeisterin, habe Frauen sehr gefördert, ihr oft persönliches Feedback für ihre Arbeit gegeben. "Das war auch eine sehr gute Zeit, in der viele neue Impulse mein Leben bereichert haben", sagt Klingler. Und Würzner, den habe sie einfach zu kurz als direkten Vorsitzenden erlebt.

2007, ein halbes Jahr nach Würzners Amtsantritt, wechselt Klingler ins Bürgeramt, um dort die Bereiche Integration und bürgerschaftliches Engagement aufzubauen. Sie und ihre Kollegen entwickeln einen ersten "kommunalen Integrationsplan". Über die Station Amt für Chancengleichheit, dem sie sieben Jahre angehört, kommt Klingler kurz vor Ende ihres Berufslebens, Anfang 2018, schließlich an den Ort, über den sie heute sagt: "Ich hätte mir keine schönere Wirkungsstätte vorstellen können." Das 2012 gegründete Interkulturelle Zentrum. Sie organisiert Workshops für Menschen mit Migrationshintergrund, bietet ausländischen Vereinen die Chance, sich öffentlich zu präsentieren. "Mein Ziel war es immer, eine Kultur zu schaffen, bei der Menschen aus verschiedenen Bereichen voneinander profitieren", sagt Klingler. Als besonders wertvoll empfindet sie die interkulturelle Ausrichtung des Zentrums. Durch diese könne man die Weltoffenheit in Heidelberg noch besser leben. Die aktuelle Leiterin, Jagoda Marinic, bringe immer wieder neue Impulse ein. "Das", sagt Klinger, "ist sehr wertvoll für dieses Zentrum und die Stadt."

Was denkt sie, wenn sie heute auf ihr Berufsleben zurückschaut? Die Stadt sei ein guter Arbeitgeber gewesen, sagt Klingler. "Zwischendurch hätte ich mir schon manchmal etwas Kreatives gewünscht, aber dadurch, dass ich immer viel mit Menschen zu tun hatte, war es etwas anderes als eine reine Verwaltungsarbeit." Es sei also nicht die typische Verwaltungskarriere gewesen. "Weil ich so viele Stationen hatte und immer wieder etwas Neues gemacht habe." Stets habe sie versucht, andere Herausforderungen für sich zu finden.

Klingler sagt: "Ich war schon immer ein aktiver Mensch und werde es auch bleiben." In den nächsten Wochen und Monaten wolle sie sich erst einmal um die Familie kümmern, Zeit mit ihrer Enkeltochter verbringen. Und sie will weitere Sprachen lernen, bevorzugt Spanisch. In Gauangelloch, wo sie seit 1985 mit ihrem Mann lebt, fühle es sich "fast wie Urlaub" an. Irgendwann, sagt sie, wolle sie vielleicht aber wieder in die Stadt ziehen. In Heidelberg gebe es schließlich alles: Wald, Wasser, Kultur und schöne Architektur. Doch zunächst freue sie sich auf ihre neue Freiheit – und darauf, "dass ich jetzt jeden Tag selbst für mich entscheide, was ich tue".