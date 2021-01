Heidelberg-Wieblingen. (pri/mare) Am Mittwochnachmittag kam es gegen 14 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Adlerstraße in Wieblingen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Feuer im Dachgeschoss gelöscht.

Im Einsatz ist aktuell die Berufsfeuerwehr Heidelberg sowie die Abteilungen Wieblingen und Pfaffengrund. Es soll niemand verletzt worden sein. Mehrere Personen werden vom Rettungsdienst betreut.

Die Adlerstraße sowie der Dammweg sind gesperrt.