Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Wer glaubt, ein Jungspund wie Edward könnte Graf Dracula in die Gruft verbannen, hat sich getäuscht. Im Gegensatz zum verblassenden "Twilight"-Trend um Stephenie Meyers noch blassere Sixpack-Sensibelchen beweist der klassische Vampir Durchhaltevermögen. Dass die Zeit der Capeträger noch nicht vorbei ist, zeigen nicht zuletzt die am Freitag voll besetzten Stuhlreihen im Innenhof des Heidelberger Schlosses. Zwei Jahre nachdem Christian Breys Interpretation von Bram Stokers Roman hier Premiere feierte, kehrt der Untote an seine alte Wirkungsstätte zurück. Dracula (Raphael Gehrmann) hat sich durchgebissen – und genießt das sichtlich.

Wer war es noch mal, der mit der Corona-Pandemie den größten Schrecken der jüngsten Vergangenheit in die Welt gebracht hat? Klar, die Fledermaus, konstatiert der Meister befriedigt. Es bleibt nicht der einzige aktuelle Bezug des Abends: Strohhalme machen das Blutsaugen unter Einhaltung von Abstandsregeln möglich. Und Dracula – Individualist: ja, Querdenker: nein – hat kein Problem damit, seine Eckzähne brav hinter einer Alltagsmaske zu verbergen. Zumindest kurzfristig ... Für ein Ende der Pandemie zu sorgen, liegt dann aber in den Händen des schlagkräftigen Prof. Dr. Abraham Van Helsing (Marco Albrecht). Wie genau er der Delta-Variante den Garaus macht, sei hier nicht verraten. Nur so viel: Drosten, Fauci und Co sollten keinesfalls den Fehler machen, die gute alte Axt aus ihrer Corona-Strategie auszuklammern. Keine Frage, es liegt Klamauk in der Luft. Nicht umsonst streut das neunköpfige Ensemble zwischendurch Verweise auf Otto Waalkes und Louis de Funès ein.

Dramaturg Jürgen Popig hat den 1897 erschienenen Gruselroman "Dracula" dabei nicht gänzlich umgeschrieben. Vielmehr räumt er den Schauspielern Raum für allerlei Missverständnisse, Wortwiederholungen und Slapstick-Einlagen ein. So irren der Vampir, seine Opfer und Jäger durch die von Anette Hachmann mit Rosenbüschen und gotisch anmutenden Statuen dekorierte Kulisse. Sie stoßen sich die Köpfe und kugeln, wenn’s sein muss, auch dreimal hintereinander die gleiche Treppe herunter. Den vielleicht größten Preis für diese Art physischer Comedy zahlt unter den Protagonisten Fabian Oehl. In der Rolle des von Dracula festgehaltenen Anwaltsgehilfen Jonathan Harker bleibt der zwischenzeitlich an John Cleese und Jim Carrey erinnernde Mime minutenlang kopfüber in einem Trog stecken.

Die meisten Lacher kann trotzdem Marco Albrecht für sich verbuchen. Er weiß als Van Helsing nicht nur mit autoritär durchgedrücktem Hohlkreuz und dynamischem Redefluss zu unterhalten, sondern als authentisch holländischer Vampirjäger auch, wie man Nosferatu für immer "slapen" schickt. Leicht gibt sich sein mit ebenso spaßigem Transsilvaner-Akzent agierender Gegenspieler aber nicht geschlagen. Bis Jonathan und seine Mina (Lisa Förster) es zusammen mit Dr. Jack Seward (Benedict Fellmer) und Van Helsing schaffen, Lucy Westenra (Nicole Averkamp) zu rächen, muss noch literweise Kunstblut vergossen werden. Fürchten muss sich auf dem Schlosshof jedoch niemand. Wenn, sind es geschickt eingesetzte Splatter-Effekte, die die Zuschauer kurz zusammenzucken lassen.

Wird am Ende dieses launigen Abends das Schicksal des klassischen knoblauchhassenden Sargbewohners dann doch ein für alle Mal besiegelt? Bevor die Lichter ausgehen, gibt Christian Brey eine überraschend eindeutige Antwort.