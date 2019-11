Heidelberg. (ani) Chaos am Adenauerplatz: Schon vor der großen Fridays-for-Future-Demo staut es sich am Freitagvormittag rund um den Adenauerplatz. Zwar wurden heute Morgen die Fahrstreifen in der Friedrich-Ebert-Anlage wieder freigegeben. Dennoch war seit dem Morgen die Polizei im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. Eine Firma arbeitete außerdem mit schwerem Gerät noch an den Ampelanlagen, was auch zu Verkehrsbehinderungen führte.

Erschwerend hinzu kam der sogenannte "Black Friday", wie ein Verkehrspolizist meinte. Schnäppchenangebote in der ganzen Stadt locken offenbar Einkäufer nach Heidelberg – die scheinbar mit dem Auto anreisen.

Ab 11 Uhr sorgte dann auch die Klima-Demo dafür, dass sich die Situation noch verschärfte, da weite Teile der Innenstadt gesperrt waren.

Update: Freitag, 29. November 2019, 13.32 Uhr

Heidelberg. (RNZ/mün) Für viele war diese Baustelle in den letzten Monaten eine Geduldsprobe: der Bau der neuen Radachse am Adenauerplatz. Jetzt gibt die Stadt Heidelberg bekannt, dass ab dem morgigen Freitag wieder drei Fahrstreifen aus der Ebert-Anlage heraus genutzt werden können. Am 29. November soll die Kreuzung wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

Aber: Zwei wichtige Dinge fehlen noch. Einerseits muss die Fahrbahn-Markierung für die Radfahrer zwischen Nadler- und Sofienstraße noch aufgetragen werden. Wegen des Wetters musste das verschoben werden, so die Stadt. Das geschieht voraussichtlich Ende der ersten Dezemberwoche.

Andererseits muss noch die Ampelanlage ein Update erfahren. In der Nacht von Donnerstag, 5. Dezember, auf Freitag, 6. Dezember 2019, wird die Signalbaufirma die Ampelschaltung aktualisieren und die provisorischen Ampeln abbauen.

Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, ist die neue Radachse fertig – und für den Radverkehr soll eine schnelle Verbindung von der Altstadt zum Hauptbahnhof zur Verfügung stehen.