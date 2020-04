Heidelberg. (pol/mün) In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein 33-Jähriger in ein Anwesen in Kirchheim einzubrechen - aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei.

Um kurz nach Mitternacht wurden die Zeugen im Gervinusweg auf Geräusche aufmerksam und beobachteten aus der Ferne den Täter beim Versuch eine Türe aufzubrechen. Als der Einbrecher das bemerkte, stieg er unverrichteter Dinge auf seinen Motorroller und flüchtete, berichtet die Polizei.

Nur eine Straße weiter kam ihm aber schon ein Streifenwagen entgegen. Beim Versuch, über den Gehweg zu entkommen, stieß der Mann letztlich mit dem Polizeiauto zusammen, stützte und wurde festgenommen.

Durch den Zusammenstoß erlitt der leicht verletzte Täter eine Schürfwunde.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit über 1,3 Promille deutlich alkoholisiert war. Im Helmfach seines motorisierten Zweirads stellten die Beamten Aufbruchswerkzeug sicher.

Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Roller technisch verändert wurde, weshalb dieser zur Prüfung sichergestellt wurde.

Der 33-Jährige muss sich nun wegen versuchten Einbruchs und Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro am Streifenwagen und 100 Euro am Zweirad.