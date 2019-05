Heidelberg. (pol/rl) Von zwei Jugendlichen am Neckarufer überfallen wurden zwei Jungen am frühen Samstagabend. Laut Polizeibericht hatten sich die beiden Zwölfjährigen gegen 18.35 Uhr wegen des schlechten Wetters auf den Heimweg gemacht, als sie am Iqbal-Ufer etwa auf der Höhe der "NeckarOrte" von zwei Jugendlichen angesprochen wurden.

Zuerst verlangten sie von dem einen Jungen, dass er ihnen sein Handy geben sollte. Als der sich weigerte, zückten die beiden Jugendlichen ein Taschenmesser und verlangten nun Bargeld. Die Jungs kramten etwa 12 Euro zusammen und gaben sie den Tätern. Die flüchteten daraufhin in Richtung eines Hotels.

Erst am Samstag darauf meldeten die Kinder den Überfall der Polizei.

Täterbeschreibung:

Beide sollen etwa 14 Jahre alt sein. Der eine Täter ist etwa 1,65 Meter groß und hat braune glatte Haare. Er trug einen orangefarbenen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue Jacke mit weißen Streifen und grauem Futter in der Kapuze, eine schwarze Jogginghose, blau-weiße Schuhe. Er soll einen "dunklen südländischen Teint" haben

Sein Komplize ist etwa 1,70 Meter groß und hat schwarze glatte Haare. Er trug eine schwarze Jacke mit orangem Futter, einen schwarzen Kapuzenpullover der Marke "Snipes", eine schwarze Jogginghose, schwarz-graue "Nike"-Schuhe. Er soll ein "asiatisches Erscheinungsbild" haben.

Info: Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444.