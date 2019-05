Blick von Neuenheim nach Bergheim: Auch am dortigen Ufer wäre viel Potenzial für "Stadt an den Fluss". Foto: Manfred Bechtel

Von Manfred Bechtel

Heidelberg-Bergheim. Vor 1250 Jahren schenkte Ratbert zu seinem Seelenheil dem Schutzpatron des Lorscher Klosters, dem heiligen Nazarius, einen Weinberg in "Bergeheim". Durch dieses fromme Werk ist uns der Name des Dorfes erstmals überliefert. Er steht - wie viele Orte der Gegend - im Lorscher Codex. Das war 769, damit kann der Stadtteil in diesem Jahr das 1250-jährige Jubiläum feiern.

In der Folge tauchen auch Varianten wie ‚Berchheim‘, und ‚Pergeheim‘ in den Urkunden auf, schließlich ‚Bergheim‘. "Die Namen, die auf Heim enden, zeigen Merkmale hohen Alters. Sie sind wohl schon in der Frühphase (um Christi Geburt) sporadisch als Bezeichnung vorgekommen und sind dann während der frühen Landnahme des dritten bis fünften Jahrhunderts geläufig geworden", schreibt der renommierte Namensforscher Jürgen Udolph, den die RNZ um Auskunft gebeten hat.

Bei der ersten Hälfte des Ortsnamens wird man zunächst an den nahen Gaisberg denken, jedoch kann sich die althochdeutsche Bedeutung des Wortes "durchaus auch auf leichte Erhebungen beziehen. Im Fall von Heidelberg-Bergheim kann sich die Namengebung durchaus auch auf das Neckarufer oder eine leichte Erhebung südlich des Neckars bezogen haben", so Udolph.

Die Geschichte des heutigen Stadtteils reicht aber viel weiter zurück als die erste Erwähnung. An der Neckarschleife haben die Archäologen Siedlungsplätze der Jungsteinzeit gefunden, nicht nur im heutigen Bergheim, sondern auch weiter in Wieblingen und auf der anderen Flussseite. Dort waren sie auf den Hochufern einigermaßen vor Hochwasser geschützt. Die Häuser wurden in Pfostenbauweise errichtet und wahrscheinlich mit Reet oder Stroh gedeckt. Wenn die vorgeschichtlichen Siedlungsgruben heute angeschnitten werden, zeichnen sie sich als Verfärbungen im Boden ab.

Zu Tage kommen Keramikscherben, Tierknochen und Werkzeugreste, die von den einstigen Bewohnern erzählen. Man darf annehmen, dass es sich hier auch vor 6000 Jahren gut leben ließ: Die Menschen hatten Felder gerodet, auf dem fruchtbaren Lösslehmboden wuchsen Getreide und Feldfrüchte. Sie hielten Haustiere, der Wald war nicht weit, der Fluss lieferte Wasser und Fische.

Antlitz eines keltischen Fürsten: Abguss im Kurpfälzischen Museum. Foto: Bechtel

Ein seltsames Bruchstück kam 1893 an der Bergheimer Straße 50 zu Tage: der sogenannte "Keltenkopf". Augen und Nase sind aus dem Stein herausgearbeitet; was wie große Ohren aussieht, stellt eine "Blattkrone" dar. In ganz neuem Licht erschien der alte Fund, als in jüngerer Zeit am Glauberg im südhessischen Wetteraukreis eine Statue ausgegraben wurde - mehr als lebensgroß und fast vollständig erhalten. Offensichtlich das Abbild eines Kriegers. Sein Antlitz war dem Bergheimer Keltenkopf wie aus dem Gesicht geschnitten.

Unter der Skulptur befand sich das Grab eines keltischen Fürsten, dessen Ausstattung mit der der Statue identisch war. Damit war auch bewiesen, dass es sich bei dem Bergheimer Fragment nicht, wie manche angenommen hatten, um eine Wald- oder Quellgottheit handelt, sondern um einen Keltenfürsten. Freilich fehlt vom Rest der Statue oder gar von einem Fürstengrab in Heidelberg bislang jede Spur.

Eine römische Legion marschiert über die erste Neckarbrücke. Es war ein beeindruckender Anblick (Modell im Kurpfälzischen Museum). Foto: Bechtel

Der Tritt genagelter römischer Sandalen hallt hinüber ans Ufer, es folgt das Hufgeklapper der Reiterei: Unter den Klängen der Militärmusik überquert die achte römische Legion den Neckar. Die Römer haben wohl Anfang des 3. Jahrhunderts die erste Brücke über den Fluss errichtet, dort wo er in die Ebene getreten ist und nicht mehr so wild ist wie weiter stromaufwärts.

Neun Meter ist das Wunderwerk antiker Ingenieurskunst breit und liegt auf sieben steinernen Flusspfeilen, die ihrerseits auf Eichenpfählen im Flussgrund ruhen. Darüber führt die Fernstraße, die Mainz mit Basel verbindet.

Am Nordufer, im heutigen Neuenheim, schützt das Kastell die wichtige Verbindung. Besonders am Südufer rauchen die Töpferöfen, schon damals ist Bergheim - der ‚Südvicus‘, wie die Archäologen sagen - auch ein Gewerbegebiet. Hier lebt keltisch-germanische Bevölkerung neben römischer. Im Kurpfälzischen Museum vermittelt ein Modell von mehreren Metern Länge ein eindrucksvolles Bild von der Brücke, der römischen Militärpräsenz und von zivilem Handel und Wandel.

Als das Dörfchen von der Landkarte verschwand, mahlte die Bergheimer Mühle weiter: Zeichnung von Philibert de Graimberg um 1870. Repro: Jochum

Wer in der Kirchstraße die Kirche sucht, sucht vergeblich. Immerhin liefert die Plakette an der Fassade der städtischen Musik- und Singschule den Hinweis: An der Ecke zur Vangerowstraße stand im Mittelalter einmal die Bergheimer Kirche, um 1900 wurden die Grundmauern ausgegraben. Sie war niedergelegt worden, nachdem Pfalzgraf Ruprecht II. seine Residenzstadt im Westen von der Grabengasse zur Sofienstraße ausdehnte. Die Urkunde von 1392 verpflichtet die Bewohner von Bergheim, "ohne Zögern und Widerrede" in die Neustadt zu ziehen.

Ihr Dorf wurde gewissermaßen verlegt, die Gemarkung Heidelberg zugeschlagen. Wo Häuser gestanden hatten, erstreckten sich bald Felder. Erhalten blieb die Bergheimer Mühle; im 19. Jahrhundert wurde der Komplex zum Portland-Cementwerk umgebaut. Heute ist in dem ehemaligen Turbinenhaus die Rudergesellschaft zu Hause.

1840 wird der Heidelberger Bahnhof eröffnet. Die Radierung von Jakob Tanner hat diese Epoche verewigt. Repro: Jochum

Das "neue" Bergheim blüht mit der Eisenbahn auf. 1840 wird der Hauptbahnhof eröffnet, etwa auf dem Areal des heutigen Menglerbaus am Adenauerplatz. Die Eisenbahn zieht Gewerbe nach sich, beispielsweise die ‚Wagenfabrik‘, später Fuchs’sche Waggonfabrik. In der Nachbarschaft des Bahnhofs versammeln sich nach und nach die Hotels. Noch ist eine große freie Fläche zum Neckar hin als "Acker- und Rebstücke" ausgewiesen, hier siedeln sich die akademischen Krankenhäuser an. Das erste Gaswerk wird am Römerkreis errichtet, daneben das Elektrizitätswerk, ein Stück weiter der Schlachthof: Bergheim versorgt die Stadt.

Lange war Bergheim auch Gewerbegebiet. Besonders die Tabakfabriken boten viele Arbeitsplätze, wie hier der Landfried-Komplex. Repro: Bechtel

Wo viele Menschen Arbeit finden, werden auch Wohnhäuser gebaut. Der Stadtteil ist im Aufbruch. Die Pferdebahn führt in die Altstadt, bald abgelöst von der "Elektrischen". Mehrere Brauereien haben hier ihren Sitz, die Schnellpressenfabrik trägt den Namen ‚Heidelberger Druckmaschinen‘ in alle Welt. Tabakfabriken bieten viele Arbeitsplätze, die Marke "Landfried" ist heute noch geläufig. Nicht zu vergessen viele kleinere Firmen.

Die verkehrsgünstige Lage hat seit dem 19. Jahrhundert entscheidend zur Entwicklung beigetragen. 1935 wird mit der Autobahn eine weitere Verkehrsader angeschlossen. Die Kehrseite ist heute der hohe Durchgangsverkehr, in Ost-West-Richtung genauso wie in Nord-Süd. Der Stadtteil ist von einer Randlage in die Mitte gerückt.

Kein Vergleich mit dem heutigen Verkehr: 1950 der Blick vom Bismarckplatz in die Bergheimer Straße. Repro: Jochum

Ein Mittelpunkt, ein Stadtteilzentrum, fehlt dagegen in dem lang gestreckten Quartier. "Wenn wir uns Heidelberg als eine Wohnung vorstellen, dann wäre Bergheim die Diele, der Flur mit vielen Türen in andere Zimmer", sagte Hans-Martin Mumm in seiner Rede zum Stadtteiljubiläum.

Dabei ist dieses Durchgangszimmer gleichzeitig Wohnraum für viele Menschen: Jeder zwanzigste Einwohner der Stadt hat hier sein Zuhause, aber günstiger Wohnraum wird auch hier knapper. Der Stadtteil zählt mehr junge Menschen als der Durchschnitt; Kinder und Jugendliche sind allerdings unterrepräsentiert. Bergheim hat einen überdurchschnittlich hohen Ausländeranteil, der sich auf 122 Nationalitäten verteilt.

Der Anteil an Betrieben beträgt elf Prozent, das macht 806 Arbeitsstätten. Eine Reihe kultureller Einrichtungen - von der Stadtbücherei bis zur Volkshochschule -trägt zur Vielfalt bei, die Universität ist mit dem "Campus Bergheim" präsent, Szene-Treffs haben sich etabliert. Bergheim ist der Stadtteil, der sich am schnellsten wandelt. Es wird spannend, wie es weitergeht.

Info: Zum Jubiläum erscheint die "Festschrift 1250 Jahre Bergheim, 769 - 2019", Hrsg. Jo-Hannes Bauer und Hans-Martin Mumm, Kurpfälzischer Verlag Heidelberg, 18 Euro, demnächst im Buchhandel erhältlich.