Von Inga Jahn

Heidelberg. Auffällig viele der schlendernden Fußgänger in Heidelbergs Straßen trugen am Samstag einheitliche Hemden oder T-Shirts. Dabei handelte es sich jedoch - glücklicherweise - nicht um Scharen von Junggesellenabschieden. Nein, der Chorverband Kurpfalz Heidelberg hatte wieder zum Projekt "Singende Altstadt" eingeladen. Angehörige, Freunde und Passanten lauschten den Stimmen, denen man im Freien am Café Rossi und am Anatomiegarten kaum entgehen konnte. "Ziel ist es, anderen zu zeigen, was wir können, und so vielleicht den ein oder anderen davon zu überzeugen, Chormitglied zu werden", erklärt Paul Körner, Pressereferent des Verbands. In Zeiten sinkender Mitgliederzahlen sei es wichtig, aktiv auf die Menschen zuzugehen und zu zeigen, wie attraktiv das Vereinsleben sein könne.

Den Chor "Modern United" hörte man in der Heiliggeistkirche. Foto: Rothe

Aber nicht nur die Freiräume in der Altstadt, sondern beispielsweise auch den Alten Saal des Theaters, die Heiliggeistkirche und das Darmstädter-Hof-Centrum verwandelten die 40 teilnehmenden Chöre aus nah und fern in Bühnen, auf denen alle halbe Stunde ein anderer Gesangverein sein Können zum Besten gab. Internationale Klänge, gemischte Chöre, Alt und Jung sangen und sorgten für ein "Huch, was ist denn da los?" bei Passanten, die nichts von dem Projekt wussten, das in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet.

"Das ist heute wirklich ein besonderer Tag", strahlte Constanze Purrucker kurz vor ihrem Auftritt am Anatomiegarten. Die Heidelbergerin ist erst seit Kurzem Teil des Ersten FC Heidelbergs. "Wir singen in neuer Besetzung und heute das erste Mal vor Publikum", erzählte sie der RNZ. Da sei "freudige Erregung" - für sie eine Kombination aus Nervosität und Freude - ganz normal. Mit grünen Schirmen und weiß gekleidet fragten die Frauen die Passanten singend dann "Ach hallo, wie geht’s?" und starteten so in eine halbe Stunde voller Musik und Applaus.

Am Anatomiegarten gab der Erste FC Heidelberg sein Repertoire zum Besten - immerhin im Schatten. Foto: Rothe

Auch Jakob Fischer streckte sich, um zu erkennen, woher die Stimmen in Heidelbergs Innenstadt kommen. "Das ist echt eine coole Veranstaltung", fand der 17-Jährige aus Mannheim, der selbst Teil eines Schulchors ist. Er wusste nichts von der "Singenden Altstadt", war umso überraschter, als er einen Chor nach dem nächsten entdeckte "Wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs, der 1. FC Heidelberg ist der dritte Chor, den wir entdeckt haben", erzählte er. Sicher ist er sich, dass solche Aktionen Lust auf mehr machen. "Der ein oder andere bekommt da doch wohl Lust zu singen, oder?", so Fischer.

Auch Annette Baumgärtner ließ sich von der Hitze nicht abhalten, erkundete gemeinsam mit ihrem Mann die Stadt, lauschte dem Chor "Singing Harmonie" aus St. Leon im Café Rossi. "Ich finde die ‚Singende Altstadt‘ wirklich eine schöne Aktion", erklärte Baumgärtner, deren Mann als Chormitglied selbst Teil der Aktion war. "Den Auftritt meines Mannes haben wir schon geschafft, jetzt bummeln wir noch ein wenig durch die Gegend, nehmen all das mit, was wir eben so sehen." Für sie - genau wie für die Sänger und die Passanten - also ein rundum gelungener Tag trotz über 30 Grad im Schatten.