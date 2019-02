Die Sanierungsarbeiten in der Hauptstraße schreiten voran. Foto: Rothe

Heidelberg. (pne) Es ist noch nicht einmal Halbzeit bei der Kanalsanierung in der Altstadt. Dennoch zog man bei der Stadt nun ein positives Zwischenfazit. Man liege "gut im Zeitplan", wie eine Sprecherin der Stadt am Montag auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Seit März letzten Jahres wird der knapp 130 Jahre alte Mischwasserkanal unter der Hauptstraße zwischen Mönchgasse und Karlstor saniert. Teil der Maßnahme sind außerdem Leitungsarbeiten für Gas, Wasser, Fernwärme und Strom sowie die Verlegung von Leerrohren für schnelles Internet und der Vollausbau der Straße.

Mittlerweile ist die Baustelle bis zum Kreuzungsbereich Hauptstraße/Friesenberg vorgerückt. "Dieser Bereich ist etwas komplexer als die anderen Baustellenbereiche", so die Stadtsprecherin. Der Grund: ein Schachtbauwerk, bei dem in bis zu viereinhalb Metern Tiefe ein Abwasserschaft und ein Quellwasserschacht eingebaut werden. Spielt das Wetter auch weiterhin mit, sollen die Arbeiten in diesem Bereich spätestens Ende April beendet sein. Bis der 440 Meter lange Kanal komplett saniert ist, dauert es aber zumindest noch bis Sommer 2020.