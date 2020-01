Heidelberg. (pri/rl) Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos kam es gegen 15.40 Uhr auf dem Kirchheimer Weg. Nach ersten Informationen war ein Opel-Fahrer in Richtung Kirchheim gefahren. In Höhe des Messplatzes fuhr er zunächst auf den rechten Abbiegestreifen, wechselte dann aber wieder nach links auf den Geradeausspur. Dabei übersah er einen in gleiche Richtung fahrenden Seat Van und fuhr ihm in die Seite.

Mindestens eine Person musste offenbar ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Beide Buslinen in Richtung Heidelberg wurden während der Unfallaufnahme über den Messplatz umgeleitet.