Heidelberg. (pol/mare/dpa) Einige Fahrgäste stürzten. Zwei Insassen wurden gegen eine zerbrochene Trennscheibe im Fahrgastraum geschleudert. Insgesamt sechs Verletzte zog eine Vollbremsung eines Heidelberger Linienbusses am Dienstagnachmittag nach sich. Ein rücksichtsloser Autofahrer hatte die Busfahrerin zu dem Manöver gezwungen.

Aber von vorne: Gegen 16.13 Uhr war der Bus auf der Busspur in der Mitte der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs. In die gleiche Richtung rechts neben dem Bus fuhr ein roter Pkw. Und dieser bog - ohne auf den Bus zu achten - unmittelbar vor dem Bus nach links in die Thibautstraße ab.

Dadurch musste die Busfahrerin eine Vollbremsung hinlegen, um eine Kollision zu vermeiden. Durch die Vollbremsung stürzten einige der Insassen. "Durch die abrupte Notbremsung stürzten einige der Insassen oder stießen gegen Inventar des Busses", schilderte ein Polizeisprecher. Zwei Fahrgäste verletzten sich an einer durch den Anprall zerbrochenen Trennscheibe innerhalb des Fahrgastraumes. Es wurden insgesamt sechs Insassen leicht verletzt.

Das unfallverursachende Auto fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Es soll sich laut Zeugenaussagen wohl um ein älteres Modell eines roten Kleinwagens handeln.

Zwei der Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Aufgrund des blockierten Gleisbereiches, auf welchem sich die Busspur befindet, musste über die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme bis gegen 17.30 Uhr ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang, dem flüchtenden Pkw oder dessen Fahrzeugführer machen können, sollen sich unter der 06221/991700 mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte in Verbindung setzen.