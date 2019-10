Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Unfall kam es auf dem Gaiberger Weg am Dienstagnachmittag. Laut Polizeibericht war die 38-jährige Daihatsu-Fahrerin kurz nach 16 Uhr in Richtung Altstadt unterwegs. Plötzlich kam sie in einer Rechtskurve nach einem Hotel nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte einige Meter den Abhang hinunter und prallte gegen einen Baum, der einen tieferen Sturz verhinderte.

Die leicht verletzte Frau wurde von mehreren Autofahrern, die angehalten hatten, um zu helfen, aus ihrem Kleinwagen befreit. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte die 38-Jährige vor Ort.

An dem Kleinwagen entstand Totalschaden, der auf 3.500 Euro geschätzt wird. Die vorsorglich verständigte Feuerwehr musste keine Maßnahmen treffen.