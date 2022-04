Von Lennart Schiek

Heidelberg. Billige Kleidung, die fast ungetragen im Müll verschwindet, stellt ein riesiges Problem dar. 80 bis 400 Tonnen Mikropartikel gelangen durch die Massenproduktion von Textilien jedes Jahr in die Umwelt – allein in Deutschland. Melle Munz möchte dem etwas entgegensetzen. Neben dem Sozialpädagogen Markus Tiemeyer ist sie eine von zwei festen Fachkräften des Jugendtreffs City Cult in der Villa Klingenteich in der Altstadt und dort für alles Gestalterische zuständig.

Für die Osterferien hat sich Munz nun etwas Neues ausgedacht: Auf einer Modewoche im Kleinformat kreieren Kinder und Jugendliche aus abgelegten Klamotten, die bislang meist ein Dasein ganz hinten im Kleiderschrank fristeten, neue Kleidung. Die gelernte Modedesignerin Munz leitet die Jugendlichen dabei an und schult sie im Umgang mit Nähmaschine und Textilfarben.

"Das ist mir noch nicht so gut gelungen", befindet die zwölfjährige Noemi selbstkritisch. Sie sitzt am Arbeitstisch im Bastelzimmer der Villa und hält ihre dunkelgrüne Lieblingsjacke hoch, die sie – eigentlich recht akkurat – mit einer selbst gestickten 7 verschönert hat. Als Inspiration hierzu diente die Figur "Seven" aus ihrem Lieblingsroman "The Hate U Give" von Angie Thomas. "Meine ganze Familie ist sehr kreativ", erzählt Noemi.

Familiär vorgeprägt ist auch Naa Odarley: "Meine Mutter findet, dass ich beruflich etwas Künstlerisches machen sollte, und auch meine Schwester interessiert sich für Modedesign", berichtet die 14-Jährige. In einen zu engen Pullover hat sie einen Reißverschluss eingenäht, aus einer alten Jeans bastelt sie eine Handtasche mit Drachenmotiv.

Im Rahmen des Workshops sollen die Teilnehmer nicht nur ihr kreatives Talent entdecken. Für Munz ist das sogenannte Upcycling – die Umwandlung nutzloser Stoffe in neuwertige Produkte – auch eine politische Ausdrucksform: "Die Jugendlichen, die zu uns kommen, zeigen großes Interesse am Thema Nachhaltigkeit. So haben sie die Möglichkeit, für die Werte, die sie und ihre Generation vertreten, tatsächlich einzustehen. Sie können nach dem leben, was ihnen wichtig ist." Der Workshop ist ein Beitrag zur globalen "Fashion Revolution Week", deren Initiatoren sich auf die Fahnen geschrieben haben, der Wegwerfkultur in der globalen Modeindustrie ein Ende zu setzen.

Nebenbei lässt sich Melle Munz gerade im Fernstudium zur Kultur- und Medienpädagogin ausbilden. Sie möchte Jugendliche dazu anregen, ihren eigenen Medienkonsum zu hinterfragen. Dazu gehöre auch, alternative Angebote zu bieten. "Wenn die Teilnehmer zum Beispiel hier im Workshop basteln, sieht man sie mal nicht vorm Bildschirm sitzen", sagt sie. Und tatsächlich: Der Fernseher samt Spielekonsole im zweiten Stock der Villa Klingenteich ist heute verlassen.