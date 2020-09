Die Aussichtsplattform vorne, an der Kante zur „Fliegerwiese“, bleibt öffentlich. Dahinter entsteht einer der beiden Biergärten des neuen Hotels mit mindestens 60 Sitzplätzen – an der Stelle, wo schon früher Gastronomie war. Foto: Philipp Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. Die Zugspitze macht es vor: Deutschlands höchster Berg hat einen Biergarten mit Panoramablick. Und auch auf Heidelbergs Hausberg soll es bald wieder Ausschank bei bester Aussicht geben. Auf 562 Metern wurde dort bereits früher eine Gartenwirtschaft betrieben, zuletzt vor sechs Jahren. Das Hotel, das derzeit auf dem Königstuhl gebaut wird, will künftig gleich zwei Biergärten anbieten.

Allerdings: Die Veränderungen auf dem Gipfel machen auch vor der beliebten Aussichtsplattform nicht Halt. Unter anderem wurde die gesamte dreieckige Fläche zwischen Weg und Berghang stufenweise eingeebnet. Wird es künftig überhaupt noch möglich sein, den Blick von dort oben auf Heidelberg und die Rheinebene ohne Konsumzwang zu genießen? Die kurze Antwort lautet: Ja, wird es.

Der Bereich, der direkt an den Berghang mit der "Fliegerwiese" grenzt, auf der die Gleitschirmflieger starten, bleibt dauerhaft als Aussichtsplattform erhalten. "Die ,erste Reihe’ soll frei bleiben, so dass der Blick ins Tal wie gewohnt von der gesamten Plattform aus möglich ist – ohne Konsumzwang", teilt eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage mit.

Dieser vordere Bereich ist nun durch kniehohe Steine von der weiteren Fläche getrennt. Der dahinterliegende Teil der Terrasse zwischen den Steinen und dem Weg gehört zum Hotel. Dort kommt der Biergarten hin. Laut Stadt bleibt die öffentliche Aussichtsplattform direkt am Berghang genauso groß wie zuvor – ihr zufolge misst sie rund 165 Quadratmeter. Gefühlt wird sie für Besucher allerdings doch deutlich kleiner. Denn: "Entgegen der landläufigen Meinung gehört ein Teil des Areals seit Langem der Stadt und ein anderer Teil zum Hotel. Aufgrund der jahrelangen Bauphase ist vermutlich der gesamte Außenbereich als öffentliche Fläche wahrgenommen worden", so die Stadtsprecherin.

Die Hotel-Bauherren kauften das Gelände 2012 vom vorigen Investor, nicht von der Stadt. Die Baumaßnahmen ziehen sich hin, und so stellte die Stadt die schon länger anstehende Neugestaltung des Aussichtspunktes zurück, damit das Erscheinungsbild des Gipfels schlussendlich stimmig sein würde. Jetzt haben auch die Arbeiten an der städtischen Aussichtsfläche begonnen, und manche Details stehen noch immer nicht fest.

Auf der städtischen Aussichtsplattform steht noch immer der alte Mühlstein, an dem manch ein Wanderer eine Brotzeit gemacht hat. Gleiches gilt für die gerne als Sitzgelegenheiten genutzten Baumstämme an der Bergkante oberhalb der "Fliegerwiese". Ob sie dauerhaft bleiben, ist ungewiss. Eine Kastanie wurde schon vor längerer Zeit gefällt, die weiteren Bänke sind verschwunden. Die Holzquaderbank ist der Sprecherin zufolge stark in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb sie entfernt worden sei. Sie komme nicht mehr zurück.

Für eine Rast bleiben also zumindest vorerst die querliegenden Baumstämme an der Kante – oder eben künftig auch der Biergarten dahinter. Mindestens 60 Plätze für Ausflugs- und Hotelgäste sind dort nach den Plänen der Bauherren vorgesehen. Auch die Zugänge zur öffentlichen Aussichtsplattform werden über das Biergarten-Grundstück verlaufen, wie Bauherr Lionel Berger von der Palmbräu-Brauerei und der künftige Pächter Fritz Ueberle erklären. Dazu stimme man sich mit der Stadt ab, die Kosten für die Zugänge trügen die Bauherren.

Und wie kann man sich den Biergarten vorstellen? Auf der Terrasse, die an die Aussichtsplattform angrenzt, sei Selbstbedienung vorgesehen. Der Biergarten solle geöffnet sein, wann immer das Wetter es zulässt, meint Ueberle. Er betreibt auch das Restaurant Bootshaus am Bergheimer Neckarufer und das Hotel Deutscher Kaiser in Handschuhsheim. Die Preise auf dem Gipfel würden sich an denen der Altstadt orientieren, verspricht er. Der zweite Biergarten, in dem man 365 Tage im Jahr am Tisch bedient wird, ist direkt am Hotel geplant, auf der Terrasse im Außenbereich des rustikalen Berggasthofs. Wenn alles gut geht, öffnet das Hotel samt Gastronomie noch Ende dieses Jahres.