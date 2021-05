Heidelberg. (RNZ) Am kommenden Samstag wird in Teilen von Neuenheim zwischen 8 und 14 Uhr die Wasserversorgung abgestellt. Grund sind Leitungsarbeiten, die wegen öffentlicher Nutzungen von Gebäuden während der Woche nur am Samstag stattfinden könnten, teilten die Stadtwerke Heidelberg am Dienstag mit.

Betroffen sind die Gebäude im Bereich Lutherstraße 46, 67-71, Weberstraße 1-10, Erwin-Rhode-Straße 12, Handschuhsheimer Landstraße 7-2, 9 und 9-1.

Die Anwohner der betroffenen Häuser werden per Handzettel informiert und gebeten, sich einen Wasservorrat anzulegen und in diesem Zeitraum keine Warm-Wassergeräte zu nutzen.