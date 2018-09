Von Timo Teufert

Heidelberg. Die geplante neue Verkehrsführung für Fahrradfahrer, die aus der Altstadt in Richtung Bergheim und Weststadt unterwegs sind, könnte 400.000 Euro teurer werden, als bisher geplant. Darüber informierte die Stadtverwaltung die Stadträte am Dienstag im Bauausschuss und am Mittwoch im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss. Im schlimmsten Fall würde der Umbau dann 1,1 Millionen Euro kosten. Allerdings sind 140.000 Euro als Konjunkturzuschlag vorgesehen.

Bereits im April hatte der Gemeinderat beschlossen, dass vor der Ampel an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Anlage/Sofienstraße ein Rechtsabbiegerfahrstreifen für Autos zugunsten eines eigenen Radstreifens wegfällt. Zwischen Sofienstraße und Rohrbacher Straße erhalten die Radfahrer zudem einen eigenen Fahrradweg. "Wir mussten umplanen, weil sich im Untergrund technische Anlagen befinden", berichtete Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Unter der zunächst vorgesehenen Trasse verläuft die Hauptverbindungsleitung der Telekom für das Neckartal, eine Verlegung wäre zu teuer.

"Durch dieses Kabel müssen wir den Gehweg verbreitern", erklärte Jürgen Weber, Chef des Tiefbauamtes. Auf einem Teil des Gehweges wird dann der Radverkehr geführt, die Erweiterung verursacht für Pflaster und Bordsteine aus Granit Mehrkosten von 71.000 Euro. Der größte Teil ist aber der Konjunkturzuschlag, weil die Angebote der Baufirmen derzeit immer höher ausfallen, als geplant. "Sie können es Angstzuschlag nennen, wenn Sie wollen", sagte Odszuck.

Hintergrund Fahrradklima-Test Das beliebteste Verkehrsmittel in Heidelberg ist das Fahrrad. Aber ist die Stadt auch freundlich zu den Radlern? Das können diese auch in diesem Jahr wieder beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bewerten. Dieser Test soll die fahrradfreundlichsten Städte [+] Lesen Sie mehr Fahrradklima-Test Das beliebteste Verkehrsmittel in Heidelberg ist das Fahrrad. Aber ist die Stadt auch freundlich zu den Radlern? Das können diese auch in diesem Jahr wieder beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bewerten. Dieser Test soll die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden Deutschlands ermitteln - und natürlich auch aufzeigen, wo noch Handlungsbedarf besteht. Beim jüngsten Fahrradklima-Test vor zwei Jahren hatte Heidelberg bundesweit den siebten Platz unter Städten vergleichbarer Größe belegt. Damals hatten mehr als 600 Menschen das Klima in der Stadt bewertet. Besonders positiv aufgefallen waren die vielen für Radfahrer geöffneten Einbahnstraßen, das gute Angebot öffentlicher Leihfahrräder und die große Anzahl von Fahrradfahrern in der Stadt. Auf der anderen Seite forderten die Teilnehmer eine stärkere Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen, sie sprachen sich für breitere Radwege aus und eine bessere Bekämpfung von Fahrraddiebstählen. Knapp 30 Fragen 35 Prozent der Bürger legen innerstädtische Wege hauptsächlich mit dem Fahrrad zurück - ein Wert, den in Deutschland nur wenige andere Städte wie Münster oder Freiburg erreichen. Um die Attraktivität für die Radfahrer noch weiter zu steigern, geht die Stadt aktuell eine Rad-Offensive mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen an. Der wichtigste Baustein ist eine zusätzliche Rad-Achse vom Süden der Stadt über den Neckar in das Neuenheimer Feld. Zu Spitzenzeiten sind hier täglich rund 12.000 Radfahrer unterwegs. In den letzten beiden Jahren wurden ebenfalls schon viele kleinere Maßnahmen umgesetzt. Ob sich diese im Fahrradklima-Test niederschlagen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Bis 30. November läuft die Online-Umfrage. Unter www.fahrradklima-test.de kann man teilnehmen, in dem man knapp 30 Fragen beantwortet.

Simone Schenk (Freie Wähler) ist das zu viel: "Ist das nicht Wahnsinn, 1,1 Millionen Euro dafür auszugeben, dass die Radfahrer auf der Fahrbahn geführt werden? Ist es uns das bei der angespannten Konjunkturlage überhaupt wert?" Sie stellt in Frage, ob die Kosten hier in Relation zum Nutzen für die Fahrradfahrer stehen. "Ich habe Zweifel daran, ob die Gefahrensituation am Adenauerplatz wirklich entschärft wird", pflichtete ihr Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) bei. Doch es gab auch Lob: "Mit diesem Projekt entlasten wir die Plöck", sagte Luitgard Nipp-Stolzenburg (Grüne). Nicole Marmé (CDU) hält den Umbau für sinnvoll und Hans-Martin Mumm (GAL) sagte: "Das ist eine mutige Planung, denn bislang gab es keine logische Verbindung in Richtung Westen."

Am Ende stimmten im Bauausschuss neun Stadträte für den Umbau samt Mehrkosten, Karlheinz Rehm (Die Heidelberger) und Schenk dagegen, Weiler-Lorentz und Bernd Zieger (Die Linke) enthielten sich. Im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss sah das Abstimmungsverhalten ähnlich aus: Zehn Stadträte stimmten dafür, Rehm und Larissa Winter-Horn (Die Heidelberger) dagegen, Weiler-Lorentz enthielt sich.