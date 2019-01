Von Vanessa Dietz

Heidelberg. Wegen eines Feuers in der Heidelberger Altstadt haben in der Nacht zu Mittwoch, gegen 0.45 Uhr, 45 Anwohner vorübergehend ihre Häuser verlassen müssen. Aus bislang ungeklärter Ursache war im Innenhof der Gaststätte ZKB (Zimmer Küche Bar) am Marktplatz 7 ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen anschließend auf Räume der Gaststätte sowie auf zwei darüber liegende Wohnungen des Mehrfamilienhauses über. Das berichtet die Feuerwehr. Das Lokal war zu dem Zeitpunkt bereits geschlossen.

Den Brand hatten Gäste der Max Bar, die sich neben der Gaststätte befindet, in den späten Abendstunden bemerkt. "Wir wollten gerade das Lokal verlassen, als wir Brandgeruch wahrgenommen haben. Durch das Fenster des ZKB sahen wir dann das Feuer im Innenhof. Wir haben sofort gehandelt, die Feuerwehr gerufen und die Anwohner aus dem Bett geklingelt. Das war aber keine Heldentat", erklärt ein Stammgast der Max Bar bescheiden. Fünf Minuten später war die Feuerwehr bereits da. Verletzt wurde in der Nacht keiner der Anwohner. Diese wurden in der Zwischenzeit im Rathaus untergebracht und wurden vom Kommunalen Ordnungsdienst betreut. "Wir konnten uns hier aufwärmen", berichtet Matthias Kuhnlein, Inhaber der Max Bar, der als Anwohner unmittelbar von dem Feuer betroffen war.

Gegen drei Uhr war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen, bevor sie auf die Nachbarhäuser überschlugen, wobei sich ein Feuerwehrmann eine leichte Verletzung zuzog. Bis auf zwei Wohnungen im Brandgebäude konnten die Häuser wieder bezogen werden.

Insgesamt war die Feuerwehr mit rund 60 Kräften im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Unklar ist noch, wie es zum Feuer gekommen war. Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Update: Mittwoch, 23. Januar 2019, 12.11 Uhr