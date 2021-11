Von Marion Gottlob

Heidelberg. Es ist ein Tabu-Thema. Doch auch alte und pflegebedürftige Menschen sind in Deutschland immer wieder Opfer von Gewalt. Deshalb hat nun der Zonta-Club Heidelberg-Kurpfalz ein Projekt zum Schutz von älteren Frauen gestartet. Der Club unterstützt die Gewaltambulanz der Universitätsklinik Heidelberg bei einer Info-Kampagne, die speziell auf diese Not aufmerksam macht. Es soll darauf aufmerksam machen, dass sich gerade auch ältere Frauen (und Männer), Angehörige, Ärzte oder Pflegepersonal rund um die Uhr an die Gewaltambulanz wenden können. Dr. Gabriele Krauch, Präsidentin des Zonta-Clubs Heidelberg-Kurpfalz betont: "Das Thema liegt uns sehr am Herzen."

Gemäß Umfragen berichtet jeder zehnte pflegebedürftige Mensch in Deutschland von Übergriffen. Prof. Kathrin Yen, Leiterin der Gewaltambulanz, erklärt: "Wir gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Deshalb habe ich mich über die Anfrage des Zonta-Clubs sehr gefreut." Denn betagte Menschen können sich selten zur Wehr setzen: Häufig empfinden sie Scham und Angst, sind körperlich geschwächt und können sich manchmal aufgrund einer Demenz-Erkrankung nicht äußern. Dazu kommt: Viele Senioren sind in der Familie oder im Heim in einem Abhängigkeitsverhältnis und haben Sorge, dass sie nach einer Beschwerde alleingelassen oder noch schlechter behandelt werden könnten.

Übergriffe und Gewalt sind vielfältig

Die Gewalt ist vielfältig, fast alle Formen lassen sich auch an älteren Menschen feststellen: Sie werden geschlagen, herumgestoßen oder gezerrt, grob gepackt und manchmal sogar gewürgt oder sexuell misshandelt. Auch die Gabe von Medikamenten, die nicht vom Arzt verordnet wurden, zählt zu den Übergriffen. Genauso wie das Fixieren am Bett ohne richterliche Prüfung. Ebenso gilt Vernachlässigung als Gewalt: Senioren erhalten zu wenig Nahrung und Flüssigkeit, bettlägerige Menschen werden zu selten umgelagert oder nur ungenügend hygienisch versorgt.

Ein Beispiel: Eine 80 Jahre alte Frau wies plötzlich blaue Flecken an Armen, Brust, Rücken und Beinen auf. Der Hausarzt bemerkte die Flecken und zog die Experten der Gewaltambulanz hinzu. So konnte nachgewiesen werden, dass die Frau in den Tagen zuvor mehrere Male geschlagen worden war. Die Seniorin konnte in Sicherheit gebracht werden. Noch ein Beispiel: Ein bettlägeriger Senior wies Würgemale am Hals auf und Verletzungen in der Mundhöhle, die durch gewaltsames Füttern entstanden waren. Drei Tage später verstarb er an den Folgen.

Auf Alarmsignale achten

Krauch betont: "Wir wissen, dass unzählige Menschen in Heimen oder zu Hause hingebungsvoll gepflegt werden. Gerade in der Zeit der Pandemie darf aber nicht vergessen werden, dass Pflege auch oft Überforderung mit sich bringt und es im schlimmsten Fall zu Gewaltanwendungen kommen kann. Wir möchten dazu beitragen, dass Pflegende Schutzmechanismen erlernen und ältere Menschen vor Gewalt geschützt werden."

Yen nennt Alarmsignale: "Blaue Flecken, insbesondere an Stellen, an denen man sich nicht leicht selbst anstößt wie im Gesicht, am Hals oder am Rücken, auffallend viele oder ausgedehnte blaue Flecken, offene, unversorgte Wunden der Haut infolge von Vernachlässigung oder einen Mangel an Körperhygiene, aber auch ungeheizte Räume im Winter können auf ein ungeeignetes Umfeld hinweisen."

Betroffene und Menschen im Umfeld können sich Tag und Nacht an die Gewaltambulanz wenden, wie Yen versichert: "Wir sichern Spuren und Beweise. Es geht uns darum, Klarheit zu schaffen: Was ist wann und wie passiert?" Für die Experten gilt die Schweigepflicht. Ein Anruf führt also nicht zu einer Anzeige.

Dr. Franziska Polanski, Vorstandsmitglied bei Zonta Heidelberg-Kurpfalz und Altersforscherin, betont: "In unserer Gesellschaft dominieren weiterhin negative Altersbilder: das Alter als Last, das Klischee von der hässlichen Alten. Solche Bilder werden schon in der Kindheit unbewusst übernommen und wirken im Alter negativ auf das Selbstbild. Alte Menschen werten sich dann selbst ab, nehmen Benachteiligung als etwas Normales hin, schweigen." Dieses Schweigen möchte der Zonta-Club mit seiner Aktion angehen. Dank der Unterstützung gibt es nun Fortbildungen für Ärzte und Pflegepersonal. Studierende der Unis Heidelberg und Mannheim werden über das Thema informiert, ein Flyer wird in Pflege-Einrichtungen ausgelegt.

Der Club hat in den vergangenen 15 Jahren das Projekt "Altersarmut und Frauen", das gemeinsam mit dem Caritasverband durchgeführt wird, mit 220.000 Euro unterstützt. Die Aktion wird bundesweit von Zonta-Clubs nachgeahmt. Vielleicht entfaltet die neue Initiative ebenfalls eine solche Wirkung.

Info: Die Gewaltambulanz ist unter Telefon 0152 / 54648393 erreichbar.