Anästhesist mit Interesse für Zeitgeschichte: Heinz Maus, der früher an der Frauenklinik in Heidelberg tätig war, machte 1947 eine Tuberkulose durch. Seine Erinnerungen daran hat er für die Nachwelt aufbewahrt. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Wenn Heinz Maus (94) auf sein Leben zurückblickt, empfindet er die Nachkriegszeit wohl als besonders einschneidend. Er kam aus dem Krieg, es gab kaum etwas zu essen, er machte sein Abitur in Berlin, wollte Medizin studieren – und erkrankte 1947 an Tuberkulose, der "weißen Pest". Mit dieser Krankheit, für die es keine Medikamente gab, war er nicht allein. "65.000 Berliner hatten damals Tuberkulose", sagt er. Man atmete die Bazillen ein, wenn man dicht gedrängt stand. Die Wohnverhältnisse waren katastrophal. Man hatte keinerlei Abwehrkraft, weil der Hunger an einem nagte.

Als der Heidelberger Mediziner schon im Ruhestand war – er arbeitete von 1967 bis 1988 als Anästhesist an der Frauenklinik –, begann er, einen Rückblick auf sein Leben zu schreiben, auf die politischen und wirtschaftlichen Umstände in seinen jungen Jahren, auf Land und Leute, auch auf die Arbeit der Alliierten in den vier Sektoren im Deutschland der Nachkriegszeit. Alles hat er auf einer CD mit Verzeichnis der verwendeten Originale und Fotos für die Nachwelt bewahrt, etwa für seine vier Kinder, die er mit Ehefrau Sibylle großzog. Im Oktober 2020 feierten sie Diamantene Hochzeit.

Im Januar 1947 bekam Heinz Maus hohes Fieber, das Röntgenbild aus dem Berliner Krankenhaus bestätigte die Lungentuberkulose. Er sollte zur Liegekur, doch bis das im Juli klappte, lag der junge Mann zu Hause im Bett. Und dann noch einmal fünf Monate lang in der Heilanstalt Reiboldsgrün im sächsischen Vogtland. Länger hielt er es dort nicht aus, denn da erreichte ihn die Zulassung zum Medizinstudium an der Berliner Humboldt-Universität.

"Liegekur, das hört sich so nett an", sagt Heinz Maus heute, "aber wie kriegt man die Zeit rum?" Er hatte ein Chemiebuch dabei. Und der Lautsprecher in der Liegehalle verbreitete täglich das Programm des Senders Leipzig. Da erfuhr man – zwei Jahre, ehe die DDR offiziell gegründet wurde –, wie viele Prozente des Plans die Arbeiter schafften, da hörte man dreimal täglich Rudi Schuricke seinen Schlager von den "Capri-Fischern" singen und es gab häufig den Spruch im Radio: "Wie der Kochtopf ohne Deckel, ist die Hausfrau ohne Schneckel." Was ein Schneckel ist, fragt sich Heinz Maus bis heute. "Google" weiß es auch nicht. Es könnte eine Haarlocke sein, ein Hügel in Thüringen oder das männliche Geschlechtsorgan auf jiddisch.

Man registrierte bei der Liegekur aufmerksam, was um einen herum passierte, wer von den Kranken plötzlich fehlte, wer einen Blutsturz erlitt. "Man fing an zu grübeln." Und der Magen meldete sich ununterbrochen: "Hunger tut weh." Dabei war das Liegen laut Heinz Maus alles andere als eine Garantie, dass man wieder gesund wurde. "Es war Hoffnung. Der Körper musste selbst mit der Infektion fertig werden. Das Reizklima diente zur Unterstützung." Erste Medikamente gegen Tuberkulose kamen erst in den Fünfzigerjahren auf.

Als Student im Januar 1948 fühlte Heinz Maus wieder ein Stechen, doch bei der Lungenfürsorge sagte ihm die Ärztin, er solle sich nicht so beobachten, er werde sonst hypochondrisch. Ein paar Wochen später wurde die Luft knapp und Maus landete im Tbc-Krankenhaus Heggeshorn am Großen Wannsee. "Wer Tuberkulose hat, ist für sein Leben gezeichnet", hatte ihm da schon eine Leidensgenossin gesagt – und tatsächlich bekam der Anästhesist 1975 als Spätfolge noch eine Nieren-Tuberkulose, deretwegen ihm eine Niere entfernt wurde. Doch wenigstens gab es da schon Medikamente, eine Dreier-Kombination, die er fast zwei Jahre lang schluckte.

Ein Foto seiner Patienten-Clique aus der Heilanstalt Reiboldsgrün von 1947 zeigt er heute noch gerne. Und er weiß, was mit einigen geschah, denn er kam 1950 als Medizinstudent zur Famulatur für einige Wochen zurück. Eine Frau hatte noch Kehlkopfkrebs dazubekommen, eine andere Mitpatientin war an einem Lungenriss infolge der Behandlung mit dem Oleothorax, einer Form der Kollapstherapie, gestorben. Eine allerdings hatte einen Arzt geheiratet und war später mit ihm und zwei Kindern in den Westen gegangen.

In seinen Erinnerungen thematisiert Maus auch die Politisierung der Humboldt-Universität. 1952 gelang ihm der Wechsel an die Freie Universität in West-Berlin. In Köln schließlich entschied er sich für die Anästhesie. Narkosearzt – da gefiel ihm die Technik. "Das hat mich gepackt."

Seine Erfahrungen und seine gesammelten Unterlagen stellt Dr. Heinz Maus inzwischen dem Tuberkulose-Museum im Rohrbacher Schlösschen zur Verfügung.

Info: Das Tuberkulose-Museum auf dem Gelände der Thorax-Klinik ist wegen der Pandemie noch geschlossen. Im Internet gibt es einen virtuellen Rundgang: www.tb-archiv.de/museum.