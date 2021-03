Heidelberg. (dns) Mit einer Fahrraddemo und einer Kundgebung warb "Fridays for Future" am Freitag für mehr Anstrengungen im Klimaschutz. Rund 800 Menschen folgten dem Aufruf – rund die Hälfte davon fuhr mit dem Rad durch Altstadt, Bergheim und Weststadt, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.

Die andere Hälfte kam gleich zur Kundgebung auf dem Uniplatz. "Wir streiken heute in Solidarität mit den Ländern, die bereits jetzt besonders stark vom Klimawandel betroffen sind", erklärte die Heidelberger FFF-Sprecherin Line Niedeggen.

Deshalb habe die Aktion auch unter dem Motto "No more empty promises!" (deutsch: Keine leeren Versprechungen mehr!) gestanden. "Denn bislang ist noch kein Weg ersichtlich, wie man das 1,5-Grad-Ziel erreichen könnte." Auch in den nächsten Monaten wollen die Aktivistinnen und Aktivisten Präsenz zeigen, schließlich stehen im Land die Koalitionsverhandlungen und auf Bundesebene Wahlen im Herbst an.

