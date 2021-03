Heidelberg. (RNZ/mün) Ab Montag sind sie in Amt und Würden, nachdem sie vom Gemeinderat ausgewählt worden sind. Daniel Adler und Jimmy Kneipp werden Heidelbergs erste Nachtbürgermeister. Angestellt sind sie bei "Heidelberg Marketing", der Marketing- und Tourismus-GmbH der Stadtverwaltung.

Ihr Altstadt-Büro werden sie am Fischmarkt 3 beziehen und sind so mitten im Geschehen. Denn sie sollen sich um die Problemthemen Nachtkultur und -ökonomie, Feiern, Lärm, Clubsterben, Lebensqualität, erholsamer Schlaf, Konfliktmanagement, Awareness und Rücksicht kümmern.

Als Erstes wollen die beiden nun den Status quo ermitteln, wie es in einer Mitteilung heißt, und mit allen Beteiligten Kontakt aufnehmen. "Auf dieser Basis werden wir dann unsere Grob-Konzepte verfeinern und die Dinge effizient anpacken", erläutern die Nachtbürgermeister. Die Hauptaufgabengebiete sehen Daniel Adler und Jimmy Kneipp in der Kommunikation ihrer Tätigkeiten, der Vermittlung zwischen verschiedenen Parteien und dem Schaffen von kreativen, vor allem aber realistischen Konzepten für das Nacht- und Kulturleben in Heidelberg.