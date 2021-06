Von Peter Wiest

Heidelberg. Es war ein wundervolles Konzert in herrlichem Ambiente – und auch der Wettergott meinte es gut mit den Musikern und ihren Gästen. Vor und nach dem vom Jazzhaus Heidelberg veranstalteten Auftritt des Trio Variety auf dem Solarschiff "Neckarsonne" am Samstag stürmte es teilweise zwar und gab es heftigen Regen. Während der Schifffahrt selbst und in der darauffolgenden Stunde am Neckarufer jedoch waren es lediglich die kraftvollen Töne des Saxofonisten Olaf Schönborn und die Beats von Schlagzeuger Allen Blairman, die auf die Zuhörer niederprasselten und für überbordende Stimmung sorgten. Dennoch hatten sich gut 20 der 50 zugelassenen Gäste, die vorab ein Ticket reserviert hatten, anscheinend kurzfristig entschieden, das Solarschiff-Musikwagnis an diesem stürmischen Tag doch nicht einzugehen, und blieben dann einfach ohne Entschuldigung und Erklärung dem Konzert fern.

Für die Veranstalter war dies mehr als nur ein Ärgernis und brachte sie mächtig in die Bredouille. "Das hat diesen wirklich schönen Abend für uns dann doch sehr getrübt", zeigte sich Jazzhaus-Geschäftsführer Wolfgang Graf nicht nur enttäuscht, sondern auch verärgert: "Das ist gar nicht nett und würde im Wiederholungsfall dazu führen, dass wir die Konzertreihe abbrechen müssten, denn wir brauchen mindestens 50 zahlende Gäste, um unsere Ausgaben abdecken zu können." Insgesamt 20 solche Konzerte soll es immerhin bis zum Oktober geben auf der "Neckarsonne", wobei eben pandemiebedingt die Anzahl der Teilnehmer auf maximal 50 Personen begrenzt ist – was das Ganze sowieso bereits zu einer finanziellen Gratwanderung für den Jazzhaus-Verein macht.

Wolfgang Graf appelliert deshalb dringend für die Zukunft an alle, die Tickets für ein Konzert reserviert haben und nicht kommen können, entweder per Mail oder telefonisch abzusagen, notfalls auch kurzfristig. Dadurch werde anderen Interessenten die Möglichkeit gegeben, an den Konzerten teilzunehmen. Auch am Samstag habe es schließlich eine ganze Reihe von Fans gegeben, die gerne dabei gewesen wären, aber keine Reservierung mehr erhalten konnten. Immerhin acht von ihnen, die trotzdem ans Neckarufer gekommen waren, konnte Graf dann doch noch mitfahren lassen: zumindest ein kleiner Ausgleich für die Verluste, die seinem Verein entstanden. Gleichzeitig appellierte er an all diejenigen, die dem Samstag-Konzert unentschuldigt fern geblieben waren, wenigstens einen Teilbetrag der entgangenen Eintrittsgelder an den Verein zu spenden: "damit unser Vorhaben nicht gefährdet wird".

Spendenkonto sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse für eventuelle künftige Absagen sind auf der Homepage des Jazzhauses zu finden (siehe unten), wie Graf weiter erläuterte. Dort sind auch Tickets erhältlich für die kommenden Solarschiff-Konzerte. Der Verein weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass dabei ausschließlich Personen an Bord dürfen, die nachweisen können, dass sie bereits vollständig geimpft oder von einer Corona-Erkrankung genesen sind oder innerhalb der 24 Stunden vor dem Konzert negativ auf Corona getestet wurden. Die kostenfreien Bürgertests in den Testzentren können hierfür genutzt werden.

Laut Graf wird das komplette Programm für die Solarschiff-Konzertreihe voraussichtlich bis Ende dieser oder Anfang nächster Woche veröffentlicht. Bisher stehen folgende weitere Termine bereits fest: Samstag, 12. Juni, 17.30 Uhr, "The In Crowd" mit Thomas Wind, Simon Schallwig und Tobias Stolz. Samstag, 19. Juni, 17.30 Uhr, "Nicolai Daneck Trio". Sonntag, 20. Juni, 11 Uhr, Jazzfrühschoppen mit Thomas und Matthias Dörsam. Samstag, 26. Juni, 18 Uhr, "Tobias Langguth Trio". Samstag, 7. August, 18 Uhr, "Shamgunova Quartett".

Info: www.jazzhaus-hd.de