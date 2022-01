Heidelberg. (shy) Viele Jahre lang stand eine Robinie rückseitig des Rathauses am Marktplatz in der Heiliggeiststraße. Kurz vor dem Jahreswechsel wurde der Baum gefällt. Der Arzt Dr. Michael Hadulla ärgert sich darüber. In einem Schreiben, das unter anderem an Oberbürgermeister Eckart Würzner, den Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und die RNZ-Redaktion gerichtet ist, betont Hadulla, dass sich diese "betrübliche Aktion" in eine ganze Reihe von Baumfällaktionen einreihe.

Er erinnert an die Fällung der alten Weide im Schlosshof, an diejenige "sämtlicher japanischer Kirschbäume" in der Albert-Ueberle-Straße und an die Fällung der Platanen an der Uferpromenade. Den nun gefällten Baum in der Altstadt beschreibt der Arzt als vital und die Schnittstelle als unauffällig, der Reststamm sitze "wie einbetoniert in der Erde". Er fordert deshalb eine unabhängige Kommission, die "hochambitionierte Baumfällarbeiten" unter die Lupe nimmt.

Die Stadt teilt auf RNZ-Nachfrage indes mit, dass die Robinie von einem wurzelzerstörenden Pilz befallen war, dem sogenannten Eschenbaumschwamm. Dieser Pilz greife die Wurzeln von unten an, sodass der Baum auch ohne Starkwetterereignisse plötzlich umstürzen könne. "Allein aus der Verkehrssicherungspflicht heraus war somit aus fachlicher Sicht leider keine andere Handlungsmöglichkeit gegeben – nicht zuletzt aufgrund des stark frequentierten Bereiches in der Altstadt", heißt es aus dem Rathaus.

Hadulla schreibt in seinem Brief: "Die Vorstellung, dass es sich um einen tief sitzenden Pilzbefall handeln könnte, erscheint mir wenig glaubhaft." Die Stadt erklärt dazu, dass der im Untergrund wirkende Pilzbefall oberhalb der Erde nicht immer sichtbar beziehungsweise für einen Laien erkennbar sei. Der Eschenbaumschwamm sei seit Jahren vermehrt im Oberrheingraben vorzufinden. Aufgrund des Pilzes sei etwa vor Jahren der gesamte befallene Robinienbestand in den Mannheimer Planken gefällt worden. Schließlich erklärt die Stadt, dass an der Stelle eine geeignete Baumart nachgepflanzt werde.