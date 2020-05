Heidelberg. (pol/rl) Weil er vor einem Kind masturbiert haben soll sitzt ein 56-jähriger Mann derzeit in Untersuchungshaft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mit. Der 56-Jährige hatte sich am Dienstag gegen 14.15 Uhr in ein Häuschen auf dem Spielplatz am Mönchhofplatz gesetzt. Hier soll er dann seine Hose ausgezogen haben. Anschließend beobachtete er ein sechsjähriges Kind, dass auf dem Spielplatz spielte und masturbierte dabei.

Als eine auf dem Spielplatz anwesende Mutter bemerkte, was der 56-Jährige tat, rief sie die Polizei. Der Mann wurde kurz darauf noch am Spielplatz festgenommen und dem Dezernat für Sexualdelikte der Kriminaldirektion Heidelberg überstellt.

Am Mittwochnachmittag wurde er der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl. Anschließend kam der 56-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt.