Von Cathérine Leib

Heidelberg. Mit recht blumigen Worten gab Jürgen Odszuck den Startschuss für die Radparade am Samstag: "Wenn Engel reisen, lacht der Himmel." Dann schwang sich der Erste Bürgermeister bei Traumwetter auf sein Fahrrad. Gemeinsam mit rund 400 weiteren Radlern ging es vom Universitätsplatz auf die rund einstündige Tour durch die Stadt.

Die "Radparade", die in Heidelberg bereits zum dritten Mal stattfand, stand dieses Mal unter dem Motto "Vorfahrt fürs Rad". Und im Vergleich zur ersten Auflage 2015 hat sich die Teilnehmerzahl inzwischen verdoppelt. Die Raddemo soll Aufmerksamkeit erzeugen für die Bedürfnisse der Radfahrer in Heidelberg - und auch ein politisches Statement sein, den Radverkehr weiter zu verbessern. "Wir wollen der Stadt zeigen: Wir sind viele, und wir brauchen Platz", erklärte Michael Fröhlich vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), der die Raddemo gemeinsam mit der Gemeinderatsfraktion der Grünen organisierte. Mehrere Hundert Radler im Pulk - das machte schon Eindruck.

Unter den Teilnehmern waren auch viele Familien. Klaus Obergassel etwa fuhr mit seinen beiden Kindern Mette (10) und Thees (8) mit - und alle drei hatten richtig Spaß: "Die Stimmung ist gut, das Wetter super, wir freuen uns, dabei zu sein", sagte der Vater.

Die Route führte unter anderem vorbei am Neckarufer, am Bismarckplatz, die Friedrich-Ebert-Anlage entlang und zum ersten Mal auch durch den Schlossbergtunnel. Zurück am Universitätsplatz wartete eine riesengroße Fahrradtorte als Belohnung auf alle Teilnehmer.

Eingebettet war die Demo in den Aktionstag "Radkultur" auf dem Universitätsplatz. Seit 2013 ist Heidelberg Modellkommune der Initiative "Radkultur" des Landesverkehrsministeriums - und organisiert seitdem regelmäßig solche Aktionstage. Moderiert von Micha Hörnle, Leiter der RNZ-Stadtredaktion, gab es dort den ganzen Tag ein abwechslungsreiches Programm. Wie immer ein Höhepunkt: die atemberaubende Show von Marcus Halbig alias "Mr. M". Denn wenn er zu Wagners Walkürenritt, auf dem Einrad balancierend, mit brennenden Fackeln jongliert, sich dann noch eine Pyramide auf den Kopf setzt, aus der ein Minifeuerwerk emporsteigt - dann begeistert das nicht nur Kinder. Fast schon erleichtert applaudierten die rund 100 Zuschauer, als er elegant von seinem Einrad sprang.

Natürlich gab es auf dem Uniplatz an den zahlreichen Ständen auch wieder jede Menge Infos für Radbegeisterte. Wie immer viel zu tun hatte das Team des ADFC mit seiner Helmberatung, aber auch die Verkehrswacht, die an diesem Tag nicht nur über 70 Fahrräder zum Schutz vor Diebstahl codierte, sondern auch über 100 Bikes auf ihre Sicherheit kontrollierte. "Licht und Bremsen waren wieder das Hauptthema", resümierte Mitarbeiter Holger Heckmann.