Heidelberg. (pol/mün) Am Samstagabend erschien ein Mann auf dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte und gab ab, er habe seine 38 Jahre alte Partnerin erstochen. Polizisten fahnden in der Wohnung im Stadtteil Bergheim die Leiche der Frau. Nach erstem Anschein hatte sie Stichverletzungen und die Ermittler fanden auch ein Küchenmesser als mutmaßliche Tatwaffe.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen in ihrer Mitteilung davon aus, dass der 45-jährige Verdächtige zum Zeitpunkt der Tat am Samstag schuldunfähig war. Er wurde am Sonntag vom Haftrichter in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen.

Die Leiche der Frau wurde beschlagnahmt und zum Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg gebracht, wo eine Obduktion die genauen Todesumstände klären soll.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.