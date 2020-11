Heidelberg. (pol/mare) Am Samstagmorgen ist ein Streit zwischen zwei Männern in Heidelberg eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 61-Jähriger dabei mit einem Schlagstock am Kopf verletzt.

Ein 34-jähriger Mann wurde demnach in Bergheim vorläufig festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, kurz nach 1 Uhr während eines Streits in einem Hinterhof der Theodor-Körner-Straße einem 61-Jährigen mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen zu haben. Dieser wurde nach seiner Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schlagstock wurde sichergestellt.

Ein erster Alkohol-Test ergab über 1,7 Promille. Zudem wurde der 34-Jährige positiv auf Kokain und Cannabis getestet. Nachdem der Mann wieder nüchtern war, wurde er im Laufe des Samstagvormittages wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier HD-Mitte ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.