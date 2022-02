Heidelberg. (jus) Es ist jeden Mittwoch dasselbe Bild: Abends sammeln sich Kritiker der aktuellen Corona-Maßnahmen an der Schwanenteich-Anlage in Bergheim und ziehen dann über den Bismarckplatz und die Weststadt zum Josefskrankenhaus. Dort legen sie eine Schweigeminute ein, um sich mit den sieben Beschäftigten zu solidarisieren, die im Vorgriff auf die Impflicht für Personal im Gesundheitswesen von der Klinikleitung Hausverbot erhalten haben. Laut Polizeiangaben beteiligten sich am Mittwochabend wieder rund 300 Personen an der Demonstration.

Eine kleine Gruppe von der Antifaschistischen Initiative protestierte dagegen. Darüber hinaus gab es jedoch bis zur Abschlusskundgebung um 19.30 Uhr auf dem Wilhelmsplatz keine besonderen Vorkommnisse. Nur vereinzelt folgten Anwohner einem Aufruf, mit lauter Musik und Transparenten Flagge gegen die Impfgegner zu zeigen. Es kam nur kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.