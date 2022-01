Heidelberg. (pol/rl) Seit dem gestrigen Samstag wird der 26-jährige Winfried R. aus Heidelberg (Foto: Polizei) vermisst. Das teilte die Polizei mit.

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Vermisste am Montag, 3. Januar, seine Wohnanschrift in Heidelberg verlassen hat. Zuletzt hatte er mit seiner Familie am vergangenen Freitag Kontakt gehabt. Zu diesem Zeitpunkt soll er sich im Raum Vorderpfalz aufgehalten haben, teilte die Polizei mit. Danach verliert sich seine Spur, weshalb sein gegenwärtiger Aufenthaltsort unbekannt ist.

Das Verhalten des Vermissten sei nach bisherigen Erkenntnissen als ungewöhnlich zu betrachten. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, weshalb eine Eigengefährdung und damit Lebensgefahr bestehe.

Winfried R. ist 1,83 Meter groß, hat eine schlanke, sportliche Figur, wiegt etwa 70 Kilogramm und hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Er hat blonde kurze Haare, die leicht gewellt sind, blaue Augen und trägt einen blonden Bart.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich eine dunkelblaue Jacke und Sportschuhe. Zudem trägt der Vermisste eine Brille und dürfte einen Rucksack dabei haben.