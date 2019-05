Heidelberg. (pol/rl) Ein 25-Jähriger wurde am Mittwochabend auf der Neckarwiese von einem Mann angegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr in Höhe der "Drei Steine". Der Schriesheimer erhielt mehrere Faustschläge, nach denen er ohnmächtig zu Boden ging. Der Täter entfernte sich gemeinsam mit weiteren Personen in Richtung Theodor-Heuss-Brücke.

Nach der Erstversorgung kam der 25-Jährige in ein Krankenhaus. Hinweise auf den Täter oder zum Vorfall erbittet die Polizei unter der 06221/4569-0.